Gema Camacho torea a Joaquín Prat al hablar de su Navidad con Cayetano Rivera

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, aunque lo cierto es que todo se ha vestido de luces y color hace ya semanas atrás. Cada vez se adelanta antes el espíritu navideño, como también lo hacen las compras para estas fechas. Especialmente en el supermercado, al ver cómo los precios comienzan a subir y la cesta de la compra se hace imposible de afrontar. Para describir esta situación, desde ‘El tiempo justo’ han enviado a su reportera Gemma Camacho a Almería, para que sea testigo del aumento de los precios del turrón, mientras charla con un hostelero. Y es que este dulce típico ha subido hasta en un 65% su precio habitual.

“Vamos a estar sin turrones y a dieta. Veo el precio de los turrones y me dan siete ataques”, le respondía el entrevistado a la periodista. Eso sí, la profesional de la información no sabía que su reportaje no terminaría así, pues el programa de Telecinco le tenía preguntas a ella como protagonista. Y es que nadie paso por alto que es la nueva amiga especial de Cayetano Rivera, esa con la que se le ha visto ya en alguna que otra quedada romántica, incluso en viajes que les ha llevado a Milán. No esconden que están iniciando un romance, aunque confiesan que es pronto para poner etiquetas a lo suyo. Pero, ¿pronto para saber si pasarán juntos la Navidad? Eso es lo que ha querido saber el presentador y ella ha respondido toreando la cuestión.

Gemma Camacho y sus navidades ¿con Cayetano Rivera?

Ya decía el presentador de ‘El tiempo justo’ que les había “tocado el Gordo” al desvelarse la identidad de la nueva ilusión de Cayetano Rivera. Es el torero de moda y no precisamente por sus proezas en las plazas, sino más bien por los escándalos que ha ido protagonizando estos meses y que le ha metido en serios problemas con la policía y la justicia. Enfrentamientos en hamburgueserías, detenciones, juicios, accidentes de tráfico, lesiones… muchos titulares a golpe de polémica que le han hecho estar en la picota informativa. También su nuevo amor.

Y es que en medio de todo el escándalo, el diestro está viéndose con la joven periodista. Trataba de medir sus pasos y que no saliese lo suyo a la luz, pero cuando todos se enteraron, ofreció una imagen de normalidad. Lo mismo que ella, que ya dejó claro que era una mujer soltera que se lo estaba pasando bien con Cayetano, sin necesidad de explicar más al respecto. Pero quizá sí tenía que decir más, como por ejemplo si él estará presente en las fechas más señaladas de su Navidad. De manera sutil se lo pregunta su presentador en directo y ella, con maestría, logra responder sin desvelar más de la cuenta, aunque jugando al despiste.

“La Nochebuena, seguro, seguro en la casa de mi abuela. Que mi abuela tuvo once hijos, una familia muy grande y tengo muchos primos que sacan las guitarras, los cajones… nos encanta cantar, es una familia muy flamenca la materna”, reconoce Gemma Camacho a Joaquín, respondiendo con quién pasaría estas fiestas, quizá para compartir gastos con la subida del precio del turrón. Pero, ¿Y en final de año? Ahí, se muestra más misteriosa: “En nochevieja lo dejo en el aire”. Y es que reconoce que “todavía no sé dónde va a ser”. Quizá sí con quién y Cayetano Rivera tenga su cita reservada. Ante esta idea, su compañero le recomienda: “Te lo dije. Si esto va para adelante, cuanto antes te hagan una foto, mejor, antes te dejarán en paz. Te lo digo por experiencia”, se despedía de la conexión.