Aitana Ocaña: de «triunfito» a triunfadora

No hace falta ganar «Operación Triunfo» para alcanzar el éxito, más bien todo lo contrario. Lo confirman ilustres segundones como David Bisbal, Pablo López o la propia Aitana Ocaña. Los segundos clasificados de su ediciones han certificado con el paso de los años lo que se ha convertido en axioma. Se podría decir que el ojo del jurado tiene más bien poco que ver con el gusto del público y de la industria discográfica. Aitana, medalla de plata de «OT 2017», es el último ejemplo de éxito rotundo en la música española. La artista catalana consiguió su primer disco de platino cuando aún no había salido de la Academia y, desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer de forma meteórica.

La artista se ha ayudado de su familia para sentar los cimientos de su vida como artista de éxito. Para ello la joven se ha rodeado de sus cercanos para formar su círculo de confianza. Entre ellos están Cosme Ocaña, padre de la artista, y su prima Olga. Ambos hacen de mano derecha acompañándola allá donde va. Desde sus inicios el padre de la artista se mudó desde Barcelona a Madrid para estar al lado de la joven. Cosme abandonó su trabajo en la localidad de Gavà (Barcelona), donde regentaba con varios socios una tienda de recambios de automoción (Recambios Brugues Gavà), para centrarse de lleno en la carrera de su hija. Su madre, Belén Morales, permaneció en San Climent de Llobregat, el lugar de residencia de la familia hasta el salto a la fama de su única hija. Además de acompañarla a todos lados, Cosme es también su socio en las dos sociedades que posee la cantante.

Sebastián Yatra y el padre de Aitana en el Mutua Madrid Open Gtres

En abril de 2022 la artista fundó Sop y Oli SL (el nombre de sus perros), una empresa dedicada a la inversión inmobiliaria que padre e hija crearon con un capital social de 670.000 euros. En ella, Aitana figura como administradora única compartiendo cargo ejecutivo con su padre, que actúa como apoderado de la misma. Hace algo más de un año, en septiembre de 2023, Aitana constituyó Mani 777 SL, otra empresa familiar. Dedicada a la «distribución audiovisual y la promoción, representación y asesoramiento de artistas», la sociedad fue creada al alimón por Aitana y su padre, donde ejercen ambos cargos de administradores solidarios de la empresa.

La mudanza a Madrid de Aitana no fue un camino de rosas. «Estoy sola en mi casa y tengo miedo», reconocía la joven en tono desesperado en una entrevista. Se refería al chalet que acababa de comprar en la zona de Puerta de Hierro (Madrid). Una casa de 270 m2 y tres plantas que la extriunfita compró en julio de 2020 por 665.000 euros.

«Os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa. Vienen muchos hombres, estoy sola, lo paso muy mal y tengo miedo». Aitana hablaba en plural pero se refería a una persona en concreto. Acababa de romper con su novio, Miguel Bernardeu, hijo de la actriz Ana Duato, y sufría el acoso de un fan que merodeaba de madrugada la casa de la artista. El ruego a los periodistas era un aviso velado a su acosador. El tema terminó en una denuncia ante la Policía y una orden de alejamiento. Pese a todo, el miedo se apoderó de la joven que tomó manía a la casa abandonándola y buscando otro hogar, menos expuesto al acceso de cualquier curioso. Desde entonces, el deseo de deshacerse de la casa madrileña se convirtió en una pesadilla en toda regla.

La casa maldita de Madrid

El chalet, que ha estado deshabitado dos años, ha pasado por varias inmobiliarias de lujo de la zona hasta su venta. El precio que solicitaba la cantante, 1,5 millones de euros, echaba para atrás a muchos interesados que la consideraban fuera de mercado. Otro motivo que dificultaba la venta eran los deseos de privacidad de la joven, que prohibía a las inmobiliarias mostrar bajo ningún concepto imágenes del interior de la vivienda en portales de internet. Finalmente, hace una semana, la venta se formalizó por un precio algo inferior al que solicitaba la joven en un principio.

Aitana paseando por Madrid con unos amigos GTRES

Mientras prepara su salto al mercado americano, con un nuevo disco grabado con productores estadounidenses, la artista prevé pasar en Miami con sus padres largas temporadas. Entre los vecinos que le harán la vida más fácil está un viejo conocido, su exnovio, el cantante Sebastián Yatra, que tiene una casa en el mismo barrio.

Los 17 pallets para ayudar en la Dana

Julio Braceli, que se dedica a la gestión de los recursos humanos y vecino de la arrasada localidad de Catarroja, ha sacado a la luz las importantes donanciones de Aitana y su familia que «no querían que se supiesen». Braceli cuenta que Aitana vio un vídeo suyo en el que lamentaba cómo había quedado su casa y el pueblo y lo reposteó y lo hizo viral. «No solo es la donanción de un trailer con 17 pallets. Tiene familia que se dedica a las reformas y van a venir a ayudarnos»,