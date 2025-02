Alba Díaz, tras su accidente de tráfico: "Me ha dado un camión"

Alba Díaz está en shock. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz "El Cordobés" ha sufrido un susto al volante mientras conducía por el centro de Madrid. Y aunque no ha sido muy aparatoso, la influencer ha compartido el estado en el que ha quedado su coche, un Mercedes. Así lo contaba en sus redes: "Acabo de llegar a Madrid y me ha dado un camión en Velázquez. Menos mal que era majo y no ha habido mal rollo, lo ha aceptado y me ha pedido perdón", revelaba la joven, dando a entender que ella no ha tenido la culpa de la colisión.

Estado en el que ha quedado el coche de Alba Díaz Instagram

"Con estas cosas te das cuenta de lo importante que es estar pendiente mientras conduces y soltar el móvil, o ponerle foco a los ángulos muertos. Gracias a Dios estamos bien, pero puede pasar lo que sea y hay que ser prudente", explicaba Alba.

La influencer sigue volcada en su trabajo como creadora de contenido. En Instagram cuenta ya con medio millón de seguidores.