Albert de "Supervivientes" desvela que es policía y que deja el cuerpo por este motivo: "Me siento roto"

Albert Álvarez, conocido en redes como Albert Iceman, se convirtió en un rostro habitual de la televisión tras su paso por varios realities y concursos, entre ellos Supervivientes, donde alcanzó la posición de finalista. Su perfil atlético, su capacidad para afrontar pruebas físicas extremas y su carácter competitivo le dieron bastante notoriedad, hasta el punto de convertirse en uno de los participantes más recordados de su edición. Durante un tiempo, su nombre circuló con fuerza en el ecosistema mediático, siempre asociado a su faceta más televisiva.

Con los años, sin embargo, su presencia pública fue apagándose. Albert empezó a marcar distancia tanto de los platós como de sus propias redes sociales, donde antes era muy activo. El silencio digital llamó la atención de quienes seguían su trayectoria, porque los contenidos se redujeron al mínimo y ya no mostraban el ritmo frenético que solía caracterizarlo. Esa retirada paulatina fue interpretada como un gesto deliberado, una forma de priorizar su bienestar por encima del ruido mediático.

Lo poco que compartió en este tiempo dejaba entrever justo eso: una etapa más serena, introspectiva y centrada en sí mismo. Lejos de los focos y del escrutinio constante, parecía decidido a construir una vida más estable, sin la presión de alimentar la maquinaria de las redes o mantener presencia en televisión. Al margen de los medios, Albert Iceman terminó proyectando una imagen distinta, menos pública y más personal, que muchos interpretaron como una evolución natural después de años de exposición intensa.

Una nueva etapa en la que, tal y como él mismo acaba de desvelar, se dedicó a proteger y servir. Como Rafa Mora, Albert empezó a trabajar como policía tras su paulatina retirada de la televisión, y por lo visto fue uno de los momentos más gratificantes para él.

"Hoy quiero mostrar una parte de mí que siempre guardé por respeto a esta profesión. Servir como policía ha sido uno de los mayores honores de mi vida", comienza diciendo Albert.

Se muestra agradecido y orgulloso de una profesión que "me ha enseñado a caminar hacia el caos cuando otros se alejan, a mantenerme firme cuando todo tiembla, a ver lo peor sin dejar de creer en lo mejor", en definitiva, un trabajo que "te marca, te forja y te cambia para siempre".

Una etapa sobre la que Albert nunca se había sincerado públicamente, y que hoy lo hace para despedirse de la placa que durante años lució con orgullo: "Nunca hablé de lo que supone ponerse el uniforme, salir sin saber qué te espera ni de las historias que cargamos en silencio. Pero hoy necesitaba decirlo: ha sido un privilegio servir. Toca cerrar este capítulo para dedicarme a mi proyecto personal, y reconozco que hoy me siento roto al terminar mi último servicio. He sentido como si el alma se me partiera al quitarme el uniforme, pero aunque cambie de rumbo, nunca dejaré de ser policía. Esa parte de mí queda para siempre. Gracias a todos".