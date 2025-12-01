Rosario Mohedano por fin se sincera sobre su relación con Antonio Tejado: "Me maltrataron públicamente"

Desde que Antonio Tejado fue detenido por la supuesta implicación en el violento robo a la casa de su propia tía, María del Monte, el foco se dirigió de forma inevitable hacia Rosario Mohedano. La prensa esperaba las declaraciones de su ex y madre de su primer hijo, pero ella siempre ha guardado un silencio que rompió solo para aclarar que su primogénito “sabe todo” lo que tiene que saber de su padre. Al fin y al cabo, el chico está a punto de cumplir 18 años, ya no es ningún niño.

Ahora, Rosario Mohedano ha dado un paso al frente y se ha sincerado sobre su relación con Antonio Tejado. Su testimonio llega como respuesta a una comentario hiriente que ha recibido en redes sociales, acusándola de no manifestarse públicamente contra su ex y dando a entender que sí lo haría si el detenido hubiera sido el marido de Rocío Carrasco, Fidel Albiac.

“Nunca me casé y salí corriendo cuando mi bebé tenía 4 meses”, comienza diciendo Rosario Mohedano sobre su relación con Tejado, matizando que no es su exmarido porque jamás pasaron por el altar. Los motivos por los que decidió salir corriendo prefiere no desvelarlos, pero deja entrever que pasó un auténtico calvario al lado del sevillano.

“No conté por qué me fui, pero durante 10 años me maltrataron públicamente por lo que él decía y porque a la televisión le interesaba creerlo”, dice Rosario Mohedano, más dolida por lo que sufrió de parte de los medios que de su ex. Se considera víctima de un doble rasero del que unas han salido victoriosas y con otras, en cambio, no se produce un ejercicio de revisión, como su caso o el de Raquel Bollo.

Comenzó entonces una larga batalla legal que la dejó muy tocada en todos los sentidos, pero de la que hoy grita orgullosa que salió airosa: “Demandé, me despidieron por no jugar con sus reglas, superé la situación, gané”. Es entonces cuando aclara que, a día de hoy, la relación con Antonio Tejado “es buena por el bien de mi hijo, que es quien me importa”, demostrando que ha sido capaz de limar asperezas con Tejado solo para llegar a un punto de entendimiento en lo que a su hijo se refiere.

Por último, Mohedano pide que cese el odio en redes sociales, sobre todo cuando se basa en episodios o momentos que la opinión pública no conoce: “Lo último que me faltaba era sentirme atacada por otra mujer y que me echara en cara todo lo que superé con paciencia y rodeada de los míos. Dejad de odiar tanto y dejad de hablar de lo que no sabéis”.