Álvaro Muñoz Escassi reaparece desde el hospital y zanja las alarmas: "Solo ha sido una hernia umbilical"

Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a ocupar foco… esta vez, por motivos de salud. El jinete y exconcursante de Supervivientes 2025 ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram -donde congrega a más de 136.000 seguidores- para compartir un parte médico desde la habitación del hospital San Francisco de Asís, en Madrid, tras someterse a una intervención quirúrgica.

En la imagen, aparece acompañado por su cirujano, el doctor José M. Molina, responsable de una operación que, según ha querido dejar claro el propio Escassi, no reviste gravedad. "Muchas gracias al doctor José M. Molina y a todo el equipo por todo el trabajo y los cuidados. Da gusto operarse así", escribió con un tono calmado y agradecido. Acto seguido, despejaba cualquier preocupación: "Ha sido solamente una hernia umbilical".

Recuperación sin sobresaltos

Una intervención menor, sí, pero suficiente para mantenerle unos días hospitalizado, a la espera de que los médicos evalúen su evolución y le den el alta en cuanto confirmen que su cuerpo responde bien. Por el momento, todo apunta a una recuperación sin sobresaltos. La hernia umbilical, habitual y generalmente inofensiva, es una protuberancia causada cuando un tejido abdominal se desplaza a través de una pequeña debilidad muscular en la zona del ombligo. Molesta e incómoda, pero fácil de resolver con cirugía.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Instagram

Se trata, sin embargo, de la segunda operación a la que se somete Escassi en un año que bien podría calificarse de maratoniano. Tras su aventura en Honduras, el jinete tuvo que pasar por quirófano en septiembre debido a una lesión de menisco provocada durante Supervivientes. Una dolencia que estuvo a punto de apartarlo del concurso, aunque finalmente se mantuvo hasta la final, protagonizando algunos de los momentos más comentados del reality.

El 2025 ha sido, sin duda, un ejercicio de resistencia para él. A las exigencias físicas del programa se sumaron las turbulencias de su vida sentimental: la mediática ruptura con María José Suárez, su relación -y posterior final abrupto- con Sheila Casas, e incluso declaraciones sorprendentes en las que llegó a insinuar una posible boda que jamás llegó a materializarse. Un año movido que, salvo sorpresa, cerrará soltero.

Quizá por eso, el tono de Escassi en sus últimas intervenciones públicas ha sido más introspectivo de lo habitual. "Vine de Supervivientes tocado, dándole muchas vueltas a la vida", confesó recientemente en el estreno de la obra Santa Lola, donde acudió a apoyar a Terelu Campos y a su ex, Lara Dibildos, productora del montaje. "Paso mucho tiempo solo, que me encanta", añadía, revelando un periodo de recogimiento personal que parece haberse intensificado tras estos meses convulsos.

En esa soledad buscada, hay dos pilares que no le fallan: sus hijos, Álvaro y Anna Barrachina. A ellos dedicó recientemente una tierna publicación bajo el título "Mis niños", recordando que, más allá de polémicas y focos, su refugio emocional sigue estando en la familia. Y también en Lara Dibildos, con quien mantiene una relación sólida a pesar de que su historia sentimental terminara hace años. "Qué pena no poder pasar este día contigo. Te quiero", le escribió en su cumpleaños, confirmando que, pase lo que pase, su vínculo permanece intacto.

Así, desde una cama de hospital pero con el humor en pie, Escassi reaparece para tranquilizar y recordarnos que incluso los años más frenéticos dejan espacio para un descanso obligado… y necesario.