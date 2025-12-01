Laura Matamoros se despide entre lágrimas de una amiga inolvidable: "Mi alma está rota"

La vida digital de Laura Matamoros suele estar llena de rutinas, favoritos literarios, recetas improvisadas y escenas de su día a día como madre e influencer. Pero esta vez, su perfil de Instagram -seguido por casi un millón de personas- se ha convertido en un espacio de despedida. La hija de Kiko Matamoros ha anunciado la muerte de una íntima amiga, una figura fundamental en su historia personal, y lo ha hecho con un mensaje que desborda emoción: “Mi alma está rota”.

A través de sus Stories, Laura compartió una imagen de ambas y un texto que revela la profundidad de su vínculo. "Mi amor, ya en paz. Qué dolor tan grande, pero qué alegría haber vivido tanto contigo", escribe, evocando una amistad que orbitó entre ciudades y recuerdos compartidos. "Sevilla nos unió y Londres nos hizo mejor. Mi alma está rota, no puedo soportar lo injusta que ha sido esta enfermedad contigo". En sus palabras hay una mezcla de rabia, amor y consuelo que solo existe cuando la pérdida golpea el corazón más íntimo.

La influencer promete reencontrarse con ella algún día, en algún lugar menos áspero que la realidad: "Nos vamos a encontrar y volver a reír, bailar y contar todos los chismorreos de la vida. Tus ojos siguen brillando desde donde estés. Te quiero a rabiar". Un adiós que es también un pacto de memoria.

Horas más tarde, Laura profundizó en su homenaje desde el feed de Instagram, compartiendo un carrusel de fotografías que recorren los años que pasaron juntas. "Hoy para mí he cerrado una etapa de mi vida. Londres. Siempre será tu ciudad, la mía no llegó a ser… aunque por calzador me la quisieras meter", escribe, con esa mezcla de humor y ternura que solo se permite hacia alguien que marcó una época. "Sin ti no hubiera sido lo mismo. No tengo muchas palabras para este momento".

La creadora de contenido recuerda que su amistad nació en 2011, una década de historias "en mil sitios", con la "puñetera juber" -una referencia cómplice entre ambas- como protagonista de tantas anécdotas. "Doy gracias de poder habernos cuidado, y sobre todo, cruzarnos en nuestras vidas. Nos volveremos a ver, volveremos a bailar juntas y ahí nadie nos quitará el tiempo para seguir disfrutándonos". Una declaración que consolida lo que Laura resume como ser "amigas ETERNAMENTE".

El mensaje no tardó en llenar sus redes de apoyo y cariño. Amelia Bono fue de las primeras en enviarle ánimos, sumándose a una larga lista de rostros conocidos y seguidores anónimos que han querido acompañarla en este duelo público y, a la vez, profundamente privado.