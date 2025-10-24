Alejandra Osborne, con el corazón abierto: "Por supuesto que quiero conocer a mi hermano, yo feliz"

Con la serenidad que la caracteriza y la sonrisa amable que siempre la acompaña, Alejandra Osborne ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los temas más comentados de los últimos meses: su hermano pequeño, el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, nacido el 31 de diciembre de 2023. Casi dos años después de su llegada al mundo, el encuentro familiar aún no se ha producido, pero Alejandra lo tiene claro: está deseando que ese momento llegue. "Por supuesto. No tengo ningún problema en conocerle, al revés, por supuesto que sí. Habrá que organizar el momento adecuado, en un sitio adecuado… pero vamos, yo feliz", aseguró la interiorista.

La hija mayor del cantante se mostró cercana y natural durante un evento en Madrid al que acudió para apoyar la presentación del primer dispositivo portátil del mundo para la detección precoz del cáncer de mama. Una causa que le toca de cerca, ya que su madre, Sandra Domecq, falleció en 2004 a causa de una leucemia. "Qué maravilla que haya llegado a España. Me parece una pasada. La prevención es lo más importante, coger todo a tiempo lo es todo", afirmó con convicción.

Investigación oncológica

Alejandra, que ha vivido la enfermedad de manera directa, reflexionó sobre la necesidad de aumentar la inversión en investigación oncológica. "Pienso que el cáncer es la enfermedad de este siglo y del pasado. En el de mama hay muchos más avances, pero en el resto es una lotería. Se debería donar mucho más dinero, porque es horrible. Todos tenemos a alguien cercano que lo ha sufrido", comentó con tono sereno pero firme.

Alejandra Osborne en la boda de su hermana Claudia Osborne Cristobal Dueñas GTRES

En el terreno profesional, Alejandra atraviesa un momento de plenitud. "Estoy feliz con mis proyectos de interiorismo en Tarifa, Fuerteventura, Sevilla… restaurantes, apartamentos", explicó. Aunque confiesa que su paso por la televisión -trabajando como productora junto a su padre- fue "durillo", guarda de esa etapa un recuerdo entrañable. "Me encantó, me gusta mucho la tele, y trabajar con él fue maravilloso", añadió.

Su relación con Bertín Osborne sigue siendo muy estrecha, pese a que ella prefiere mantenerse al margen de las polémicas que rodean al artista y a su expareja, Gabriela Guillén. "Mi padre está supercontento y supertranquilo", contó. Incluso se permite darle consejos: "Le insisto en que debería escribir un libro. Con todas las historias que cuenta, con todo lo que ha vivido… sería maravilloso".

Sobre el esperado encuentro con su hermano pequeño, Alejandra cree que las Navidades no son el mejor momento. "En Navidad es complicado, porque las pasamos siempre con la familia de mi madre y mi padre es el que viene. Pero se va a hacer, seguro", repitió con una sonrisa.