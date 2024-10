Alejandra Rubio, comprometida con el cáncer de mama

Alejandra Rubio, como embajadora de la firma de peluquería Jean Louis David, ha presentado esta mañana en Madrid sus proyectos para apoyar en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, entre ellos un coletero-pulsera que estará a la venta en los establecimientos de la firma y cuya recaudación irá íntegra a Geicam, una asociación que financia estudios sobre esta enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres en todo el mundo.

Además, la colaboradora de televisión ha informado que "donando al menos 30 centímetros de cabello en los salones de Jean Louis David, estos se encargarán de gestionar toda la donación para poder hacer pelucas solidarias destinadas a mujeres sin recursos que las necesitan y sufren cáncer". También, Asimismo, como parte de esta acción, se lanzará una pulsera solidaria rosa diseñada especialmente para la ocasión, que también se venderá en los salones de peluquería de la marca, a un precio de 4,90€.

Alejandra Rubio presume de 'tripita'. Gtres

En su último trimestre de embarazo, y vestida de la marca sostenible española SKFK, la influencer se ha mostrado radiante y luciendo tipazo a pesar de su avanzado estado de gestación. La hija de Terelu Campos se ha negado, respetuosamente, a hablar de cómo lleva la gestación ya que "es un aspecto privado de mi vida de la que no voy a hablar. Hoy es un día importante en el que he venido a hablar del cáncer de mama", ha destacado. Rubio ha evitado entrar en polémicas sobre la relación con su "suegra" Mar Flores y ha negado también que el bebé que espera sea un niño, tal y como confirmó su madre hace unos días.

La influencer ha destacado la importancia de hacerse revisiones para evitar el cáncer de mama y de cuidarse en todo momento. Además, ha recordado que ella vivió de cerca el cáncer que sufrió su madre: "Me toca de cerca y estoy encantadísima de poder contribuir con esta causa. En casa he vivido esta enfermedad que es muy dura y estoy muy concienciada. Lo he vivido en primera persona (su madre tuvo cáncer de mama en dos ocasiones 2012 y 2018) y hacer que la gente aporte algo a la investigación y haya más medios es muy importante".