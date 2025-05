Alejandra Rubio desvela el verdadero motivo por el que José María Almoguera no conoce a su hijo

El clan Campos no atraviesa por su mejor momento. A raíz de que se filtrasen unos comprometido audios de Alejandra Rubio cargando duramente contra su tía, Carmen Borrego, en enero de 2024, la familia se encuentra en el punto de mira y parece que su aparente buena relación se ha terminado, al menos por algunas de las partes, a pesar de que nieguen el conflicto.

"Sí me molesta que hable en esos términos de mi madre con cualquiera, porque si te ha vendido de cualquier manera, una persona de tu confianza no debe ser. Eso sí me molesta, hay que ser sinvergüenza para que una persona te cuente esto y tú lo airees un año y pico después. Mi madre hizo esa exclusiva porque es su casa, al igual que es la de mi tía", declaró José María Almoguera en "TardeAR" sobre el asunto. "Está disgustada, está bien no es una cosa que se vaya a caer el mundo, no va a liar la de Dios, pero sí le ha afectado. Que piense eso de ti tú sobrina, a la quieres, a la que has cuidado, con la que tienes una buena relación, pues es doloroso", desveló sobre cómo se encuentra su madre tras los audios de Alejandra en la que la llama "subnormal".

La relación de Alejandra Rubio y José María Almoguera

Esta mañana, la hija de Terelu ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha confirmado que su primo José María no conoce aún a su hijo Carlo, nacido el 6 de diciembre de 2024. Seis meses después de su nacimiento, Alejandra no ha presentado a su bebé a Almoguera pero sí a Carmen, la otra hija de Carmen Borrego.

Según ha desvelado la nieta de María Teresa Campos, el motivo por el que aún no conoce José María a su hijo no tienen nada que ver con una mala relación entre ellos. "No ha tenido ocasión, es que no he quedado con él fuera, yo sí conozco a su hijo y él a mi lo conocerá cuando se tengan que conocer", ha explicado Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

"No es porque haya un problema, no se conocen porque yo ahora mismo estoy del trabajo, tampoco es que tenga una vida social yo...", confesaba la hija de Terelu Campos, añadiendo que o está con su hijo o está trabajando. "De vez en cuando veo a mis amigos, no ha habido ocasión, igual que hay amigas mías que aún no conocen a mi hijo", ha zanjado sobre el asunto la colaboradora de "Vamos a ver".

Nuevo perdón a Carmen Borrego

"Entre que ahora tengo un hijo y por obligación tiene que ver al abuelo, a la abuela, luego a la otra abuela... no puedo estar todo el día con mi familia, dejadme un poco vivir", ha declarado con humor Alejandra. "Le vuelvo a pedir disculpas, estuvo fatal lo que dije, lo dije en privado en un momento de calentón, tampoco lo dije con un tono horrible sino de dejadez porque hablo así", ha reiterado la hija de Terelu, pidiendo de nuevo públicamente perdón a su tía Carmen por sus comprometidos audios.