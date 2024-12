Alejandro Rubio, su éxito con las ópticas

La Prensa se acumulaba la semana pasada a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz. Hasta allí llegaban con cuentagotas las familias de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, reunidas tras dar a luz al pequeño Carlo, el primogénito de la pareja. Entre los visitantes al hospital, casi al despiste, entraba el padre de la parturienta, Alejandro Rubio. Sin querer pararse ante las cámaras de televisión que hacían guardia, se limitaba a agradecer la felicitación por convertirse en abuelo. Educado siempre, el ex de Terelu Campos es un hombre esquivo que evita las cámaras siempre que puede. La exposición mediática no es lo suyo. Abomina de la exposición pública casi con tanto ardor como su hija y el resto de las Campos se abrazan al mundo de las exclusivas. Lo demostró hace unos meses al conocerse la noticia del embarazo de su hija. Pillado en plena calle por las cámaras, Alejandro no pudo evitar demostrar su resignación ante la noticia: «Pues bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer. A mí me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, para mí es lo más importante», reconocía. Su cara era un poema. Alejandro salió del objetivo de la prensa hace años, tras su separación de Terelu, aunque nunca ha terminado de salir del radar del clan Campos. Entre otras cosas por voluntad de la matriarca del clan, María Teresa, que pese al divorcio de su hija en 2003, siempre consideró a Alejandro su yerno y uno más de la familia. De hecho, hasta su fallecimiento era habitual verlo invitado en las celebraciones familiares y fechas señaladas como el cumpleaños de la veterana periodista, al que Alejandro estaba siempre invitado. El ex de Terelu vive entregado al trabajo como empresario óptico. Es dueño del NY Creative Retail SL, una cadena de ópticas que cuenta con 4 tiendas en Madrid capital y una más, Optimarket, localizada en San Sebastián de los Reyes, bajo el paraguas de NY Outlet Retailing SL, otras de las sociedades vinculadas al negocio. Las gafas graduadas es un negocio de lo más lucrativo en su caso. El grupo facturó en 2023, el último ejercicio, 2 millones de euros.

Alejandro Rubio Gtres

El éxito le ha llevado a expandir su negocio. En los últimos tiempos la empresa ha entrado también en el mundo de los audífonos, con una marca registrada propia (Oir Bien), que desarrolla a través de una nueva empresa, Centro Auditivo Óptica Rubio. Pese a su perfil de empresario de éxito la vida de Alejandro Rubio no ha sido fácil.

El éxito en los negocios no ha ido parejo a su vida sentimental, enla que el empresario ha vivido su propio drama personal. Tras el fracaso matrimonial con la mayor de las Campos (ya venía de un divorcio cuando se emparejó con la hija de la veterana periodista María Teresa Campos), Alejandro rehizo su vida junto a una nueva pareja, Beatriz. Tras varios años juntos en los que llegaron a contraer matrimonio, su pareja fallecía víctima de un cáncer en 2017. La relación con la hermana de Carmen Borrego es razonablemente buena y ellos ante todo son familia con Alejandra.