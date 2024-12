Alejandra Rubio desvela el verdadero motivo por el que su parto estaba programado: "Ha sido por salud"

La madrugada del 6 de diciembre Alejandra Rubio se convirtió en madre de su primer hijo en común junto a Carlo Costanzia. La joven ingresó el día 5 en la Fundación Jiménez Díaz y dio a luz por cesárea. Fue la propia televisiva la encargada de desvelar que fue en la puerta del hospital madrileño que no había sido natural, motivo por el que continúa recuperándose del parto y de la operación.

El parto de Alejandra Rubio estaba programado y en "Ni qué fuéramos Shhh" desvelaron que la joven había tomado esta decisión por estar grabando su documental. "Me cuentan que Alejandra tiene el parto programado porque están grabando un documental y quieren ver cómo ingresa, las contracciones", explicó Belén Esteban, apuntando que "el parto no se va a grabar, no sé si lo van a grabar para ellos. Lo que sí se es que está programado por el documental".

Alejandra Rubio, ya en casa con su hijo después de haber recibido el alta hospitalaria, ha querido entrada en directo en "Vamos a ver", programa en el que colabora, y revelar el verdadero motivo por el que su parto tuvo que programarse. Según la hija de Terelu, "estaba programado porque he tenido diabetes durante el embarazo y no podíamos esperar a que me pusiera de parto. Ha sido por salud, pero no ha sido algo que haya decidido yo, sino los médicos". La joven ha querido dejar claro que "ha sido por salud y no por hacer un documental o meter una cámara en el hospital".

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio posan tras convertirse en padres por primera vez Europa Press

Además, Alejandra ha desvelado que, aunque en un principio iba a ser natural, finalmente tuvo que ser por cesárea. "Después de un montón de horas no pudo ser y terminó en cesárea", ha explicado. Para la joven lo más importante es la salud y el bienestar de su bebé y, muy emocionada, ha declarado que "nestro hijo está sanísimo y precioso". Sobre a quién se parece, la nieta de María Teresa Campos no se ha querido mojar "todavía no se sabe, es muy pequeñito. Tiene una mezcla y cada persona de la familia dice una cosa".

El papel de Carlo en el parto

"Estuvo conmigo y fue increíble. A mí no me habían operado en mi vida y tienes el miedo al quirófano, pero gracias a él fue todo muy bonito e increíble", ha desvelado Alejandra Rubio sobre el papel de Carlo Costanzia durante el parto. Además, ha reiterado que "los abuelos están loquísimos con su nieto. Es una felicidad verles así. Están todos encantadísimos" tras el nacimiento del pequeño Carlo.