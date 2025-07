Alessandro Lequio responde con ironía a Ana Obregón tras desvelar sus cuernos

Ana Obregón y Alessandro Lequio ya han pasado por tanto juntos que las heridas del pasado ya no duelen. El nacimiento de su hijo Aless les unió de por vida, a pesar de que su matrimonio no fuese, ni mucho menos, perfecto. Duraron tres años y en su historia de amor hay muchos capítulos dolorosos, infidelidades y traiciones, que ahora se recuerdan de otra forma, tras haber encajado el revés más duro que la vida les tenía reservado con la muerte de su hijo. Aunque en muchas ocasiones entran en conflicto público, ahora que están en cadenas rivales han realizado un inusual cruce de declaraciones, tratando precisamente sus cuernos.

La confesión de la actriz ha venido a raíz de lo sucedido en el concierto de Coldplay. La cámara del beso posó su atención en una pareja de tortolitos que disfrutaban del espectáculo abrazados. Él era el CEO de Astronomer y ella su jefa de recuerdos humanos. Él ha sido despedido y su mujer le ha puesto los papeles del divorcio en la mesa. “A todas las mujeres nos han puesto los cuernos”, sentenciaba Ana Obregón desde ‘Y ahora Sonsoles’, sentenciando que “sé que duele chicas”. Entró en muchos más detalles y su ex ha respondido.

Alessandro Lequio responde a la pillada de Ana Obregón

“Éramos como del FBI. Me cojo el coche a toda leche y con los nervios me dejé las gafas. Solo vi un bulto, porque no veía, pero le vi en la ventana. Era él al lado de la carita de la otra”, describe la colaboradora del programa de Antena 3 a sus compañeros de plató. Ella no dudó ni un segundo en ir a enfrentarse a la infidelidad de Alessandro Lequio y tocó el timbre de la casa: “Llegué al piso y me abre ella. Le dije que saliera el padre de mi hijo y me lo negó”. Él también trató de negar la evidencia, pero le fue imposible. Ella terminó perdonándole por su hijo.

Ahora le toca el turno al conde italiano a dar la cara tras quedar al descubierto una de sus infidelidades. Dicen que hay muchas otras. Ana Obregón lo contó entre risas, sin darle mayor relevancia ahora que han pasado los años, aunque lo recuerda como “los cuernos más indignantes”. Y es que le dolió más porque “encima era una más mayor que yo y, con perdón, más fea. Me dio rabia. Era una azafata”. Después le puso nombre y señaló a Silvia Tinao.

A Alessandro Lequio no le apetece lo más mínimo remover el pasado. Sabe que puede caer en un error y en sus declaraciones pueden incluir deslices por las que después rendir cuentas. Es por eso que se mantiene cauto a la hora de afrontar las palabras de Ana Obregón, cuando los reporteros a pie de calle le preguntan sobre esa deslealtad que ha confesado su exmujer. Al principio se mostró esquivo con la prensa, no quería entrar en materia y prefería dejar el pasado atrás. Sin embargo, después, con una media sonrisa dibujada en su rostro y con grandes dosis de ironía añadió: “Se me olvidaba que fui el villano favorito de 1994”. Han trascurrido tres décadas y ahora su relación con su ex es muy buena, no piensa echarla a perder por los reproches de sus errores pasados.