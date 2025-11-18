La BBC, obligada a pedir perdón por cómo unos reporteros se dirigieron en directo a Kate Middleton

El Día del Armisticio es una de las conmemoraciones más solemnes del calendario británico y, como ocurre cada año, Kate Middleton lo afrontó la semana pasada con una elegancia discreta, pulida y cargada de significado.

La princesa de Gales asistió al Servicio Conmemorativo celebrado en el National Memorial Arboretum, una ceremonia destinada a recordar a quienes perdieron la vida en conflictos armados, y su elección de vestuario transmitió exactamente lo que requería la ocasión: respeto, tradición y una demostración de cómo mantener la formalidad sin renunciar al estilo.

La relevancia de esta jornada en el Reino Unido es tal que la BBC siempre ofrece una retransmisión en directo del homenaje, del mismo modo que en España TVE cubre el Día de las Fuerzas Armadas. Es una cita que ocupa un lugar central en la memoria colectiva británica y que moviliza tanto a instituciones como a medios de comunicación.

A lo largo de la transmisión, los locutores ofrecieron con todo detalle los actos organizados en torno al Día del Armisticio, dirigiéndose a la princesa de Gales como Kate Middleton. Un apelativo cercano con el que la conoce todo el planeta, pero erróneo en cuestiones de protocolo. Desde que se casó con el príncipe Guillermo en 2011, Kate perdió su apellido de soltera y se convirtió en duquesa de Cambridge.

El look de Kate Middleton. GTRES

Tras la muerte de la Reina Isabel II, se convirtió automáticamente en princesa de Gales, por lo que referirse a ella como Kate Middleton no es del todo correcto. Un error de protocolo que ha llamado la atención de miles de espectadores de la BBC, entre los que se encuentra el diputado Jim Shannon. “Deben informar a sus presentadores de que la princesa de Gales no es 'Kate Middleton' desde 2011. Su título correcto es Catalina, Princesa de Gales. ¡Corríjanlo!”, ha exclamado en su cuenta de X, otrora Twitter.

Tal ha sido el revuelo que la BBC se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que se disculpa con la princesa de Gales, aunque matiza que solo se refirieron a ella como Kate Middleton durante parte de la emisión, recalcando que más tarde corrigieron su error.

“Durante nuestra cobertura de los actos conmemorativos del Día del Armisticio, nos referimos erróneamente a Catherine, Princesa de Gales, como Kate Middleton; estos errores ocurrieron durante horas de transmisión en directo, por lo que pedimos disculpas. En el resto de nuestra cobertura del Día del Armisticio, nos referimos a Catherine por su título correcto”, reza el escrito difundido por la televisión pública británica.