El yerno estadounidense de Mariló Montero, el talismán sorpresa en la final de ‘MasterChef Celebrity’

Mariló Montero se ha alzado con la victoria en la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’. Ha sido una dura batalla en los fogones de TVE, compitiendo hasta el final contra Miguel Torres, marido de Paula Echevarría. Para el último asalto, los ingredientes del éxito empleados por los protagonistas no solo estaban en su plato, sino también en quienes eran testigos de su preparación y elaboraciones. Las familias han acompañado al exfutbolista y la periodista en la gran final.

Así lo hizo la actriz acompañada de su hijo, mientras que la presentadora estuvo apoyada por sus dos hijos, Alberto Herrera y Rocío Crusset. El locutor apareció con su recién estrenada esposa, Blanca Llandres, pero su hermana tampoco estaba sola. Se llevó a las cocinas de La 1 a su novio, Charlie Schein. El yerno estadounidense de Mariló Montero ha sido la gran sorpresa de la final de ‘MasterChef Celebrity’. Y es que Rocío siempre ha sido muy discreta en sus relaciones amorosas y ha hecho lo imposible por alejar a sus parejas del foco mediático, pero esta vez ha hecho una excepción, dejando muy buen sabor de boca a todos.

Mariló Montero, ganadora de 'MasterChef Celebrity' RTVE

El yerno de Mariló Montero, estrella inesperada

Charlie Schein ha sido presentado en la noche de este lunes en la final de ‘MasterChef Celebrity’ como “el yerno de Mariló Montero”. Se convirtió en su mejor talismán, aunque la periodista ha demostrado tener muy buena mano entre fogones. Así lo reconocía él mismo, al prometer que su suegra cocina muy bien y que ya había tenido oportunidad antes de probar sus creaciones culinarias. Entre ellas, está su plato estrella, el velo de pacharán, que ha estimulado su paladar. La suegra, humilde, reconocía que su yerno era “muy generoso” con sus halagos, mientras agarraba la mano de su hija.

Una estampa familiar inesperada que ha conquistado a la audiencia y está dando mucho juego hoy en redes sociales. Sobre todo por el desparpajo del joven estadounidense y su buen manejo con el castellano. Durante el programa no dudó en entrar al trapo y responder a todo lo que le preguntaban, sin tabúes. Así reconoció que entre sus deseos está que Rocío Crusset cocine a la altura de su suegra, a lo que la presentadora sentenció que esta tarea deberían compartirla ambos, por ser algo divertido, más allá de llenar el buche y comer. Se evidenciaba la buena sintonía familiar y lo bien que ha encajado Charlie en el famoso clan.

Rocío Crusset con su novio, Charlie Schein, a sus espaldas Gtres

“Me ha hecho mucha ilusión que Alberto, Rocío, Blanca y Charlie estén aquí acompañándome, porque son poco dados a estar en los medios de comunicación fuera de donde ellos trabajan”, destacaba orgullosa Mariló Montero tras la sorpresa. “Es muy bonito que estén al lado de su madre. Es muy bonito. Ellos son lo más importante de mi vida. Alberto y Rocío. Rocío y Alberto”. También las personas de las que están enamoradas, que ya forman parte de la familia, ahora por sorpresa también en acontecimientos televisivos. Eso sí, sin dar demasiado que hablar, pues Rocío Crusset y Charlie Schein midieron mucho sus gestos ante las cámaras de ‘MasterChef Celebrity’ para no regalar instantes cómplices como besos o arrumacos. Eso en la intimidad, que bastante les ha costado de dar el paso de dejarse ver ante la audiencia.