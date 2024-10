Alma Bollo se sincera sobre el complicado momento personal que atraviesa: "Me he roto"

El 16 de agosto llegó al mundo el pequeño Miguel, el segundo hijo de Alma Bollo y el primero en común con su actual pareja. Ahora, casi dos meses después del nacimiento del bebé, la joven se ha sincerado con todos sus seguidores sobre el complicado momento personal que está atravesando durante su posparto, agradeciendo a su pareja públicamente todo el apoyo y amor que le brinda, siempre al pie del cañón.

"Y después me preguntan, ¿qué tal el posparto? Como llevarlo mal teniendo a tu lado a un ser tan maravilloso que tus días malos los hace buenos y de los buenos, mejores aún", ha comenzado diciendo la joven en su última publicación, en la que aparece posando junto a un gran ramo de flores. Tras estas bonitas palabras a su novio, Alma ha relatado su "complicado" momento: "Hoy ha sido un día un tanto complicado, realmente desde el domingo que nos dieron una pequeña "mala" noticia, toda la mañana con los dos niños en el médico, después de una noche más mala aún (...) Después han venido noticias buenas y por eso hemos celebrado, pero, al llegar a casa me he roto, entre el cansancio, el estrés, el ver que no llego a todo. Acto seguido a eso Miguel ha salido a comprar unas medicinas para los niños y cuando ha entrado por casa, venía con este pedazo de ramos de flores".

Su pareja Miguel se ha convertido en su mayor apoyo y es totalmente consciente de toda la presión que está viviendo Alma, tan solo dos meses de dar a luz al pequeño. Aunque cuenta con ayuda, lo cierto es que la joven intenta llegar a todo por sí sola y a veces tiene que hacer "malabares". Su novio, a pesar de ser una persona anónima, está a su lado en todo momento y ha tenido un bonito detalle con la modelo, levantándole el ánimo al instante y haciéndole sentir de lo más afortunada.

Hace aproximadamente un mes, Alma Bollo reapareció ante las cámaras y se sinceró sobre su nueva situación familiar tras la llegada del pequeño al mundo. Poco a poco, todos se están acostumbrado, incluida su hija mayor, que se está "adaptando a la vida de 4 aquí en casa. Es todo muy nuevo, tenemos que adaptarnos los unos a los otros".