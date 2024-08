Alma Bollo pone fin al misterio y desvela la identidad de Miguel, el padre de su segundo hijo

Alma Bollo acaba de estrenar maternidad. La influencer acaba de tener a su segundo hijo, Miguel. "Ya estoy en el mundo, familia. He pesado 4,1 kilos y he medido 54 centímetros. No ha sido fácil del todo, pero ya estamos ready para disfrutar de todo lo que viene", ha publicado su madre en sus redes sociales. Se trata del segundo que tiene la joven de 24 años, estudiante de Derecho y exconcursante de Supervivientes. La primera de sus hijas, Jimena, tiene cinco años y es fruto de una relación anterior de Alma con Juan José Peña.

No obstante, durante el embarazo, Alma Bollo nunca publicó imágenes con el padre de su hijo. Ha sido ahora por primera vez que ha compartido una foto en la que se ha podido conocer la identidad de su pareja. Se trata de Miguel Lara.

¿Quién es Miguel Lara?

Se trata de Miguel Lara Luna. Estudió Derecho y actualmente se encuentra cursando el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, un paso fundamental para poder ejercer como abogado en España. Además, es hijo de un empresario muy conocido de Algeciras, José Luis Lara y es el nieto del fundador de un bazar muy popular en la ciudad (Hong Kong), Miguel Lara. Sin embargo, Alma ha decidido pixelarlo para preservar su privacidad. De hecho, la relación entre ambos ha sido, desde sus inicios, una historia de amor marcada por la discreción.

Una celebración de bienvenida

La llegada del nuevo integrante ya ha tenido su correspondiente fiesta de celebración: una comida en un popular restaurante de Algeciras, La Esquina, a la que asistieron, entre otros invitados, el cantaor flamenco Diego el Cigala y la madre de Alma, Raquel Bollo. Esta, no ha podido ocultar su emoción y ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram: "Gracias a mi princesa Alma y a mi niño preferido, Miguel, por darme mi tercer nieto y hacerme la abuela más feliz de este mundo", ha escrito.