Álvaro Cervantes: "Fui a terapia y me supuso un gran aprendizaje"

Es uno de los rostros más populares del cine español y aunque ahora es un habitual de la comedia romántica en plataformas como Netflix, a lo largo de su carrera también ha trabajado en numerosos títulos premiados como “El juego del ahorcado” o “Adú”. Con un verano por delante repleto de planes ociosos tras una temporada de mucho trabajo, Álvaro Cervantes brinda ante LA RAZÓN de la mano de Brugal por la amistad verdadera, esa que nos hace sentir como en casa.

-¿Por qué brinda con una copa de Brugal?

Por compartir. Una buena comida, un viaje, un proyecto.

-¿Tiene muchos amigos verdaderos o los cuenta con los dedos de una mano?

Me siento afortunado de sentir que tengo bastantes amistades verdaderas. Mi profesión me ha brindado la oportunidad de hacer grandes amigos y eso es un tesoro.

-¿Cómo se presenta el verano? ¿Vacaciones o mucho trabajo?

Se presenta un verano de vacaciones totales. Por suerte, he rodado bastante en lo que llevamos de año. Arranqué con la ópera prima de Iván Morales, que se titula “Esmorza amb mi” (“Desayuna conmigo”). Después estuve rodando en Perú “Ramón y Ramón” de Salvador del Solar, que es una coproducción de Tondero y El Deseo. Recientemente he finalizado el rodaje de “Sorda”, de Eva Libertad, que pone el foco en la realidad que viven las personas sordas. Ha sido un rodaje muy bonito y a la vez un gran reto. Así que este verano voy a pillar el descanso con ganas.

Álvaro Cervantes en Brugal The Show Brugal

-En una entrevista reciente comentó junto a Jaime Lorente que “es fácil para actores y deportistas acabar en el lado oscuro”. ¿Cómo hace usted para no acabar ahí?

Intentar ser muy consciente. Hace unos años estuve haciendo terapia y me supuso un gran aprendizaje. Ahora acudo a lecturas que me recuerdan lo importante y me dan paz mental.

-La suya es una profesión inestable. ¿Le ha preocupado alguna vez que el teléfono dejara de sonar?

Sí, esa sombra asoma de vez en cuando. Pero siento que soy muy afortunado por haber tenido continuidad en el trabajo durante veinte años en la profesión y poder hacer proyectos que me interesaban.

-En septiembre alcanzará los 35 años, entre los 30 y los 40. ¿Qué balance hace? ¿Se imaginaba así su vida cuando tenía 25 años?

Si te digo la verdad no he imaginado específicamente mi vida de ninguna forma más allá que la de seguir haciendo lo que me gusta y seguir aprendiendo. Por esa parte se ha cumplido, así que el balance es positivo.

-¿Cuál es la parte que más le gusta de su trabajo y cuál es la que menos?

La que más me gusta es la apertura a nuevas realidades. Me encanta el proceso de preparación. La inmersión que implica vivir nuevas experiencias. La que menos me gusta es la de lidiar con las expectativas.

-Si no fuera actor, ¿a qué se dedicaría?

Probablemente me dedicaría a la cocina. Me gusta mucho comer y cocinar. Es un campo de creatividad y placer infinito.

-Si el mundo acabara hoy, ¿se quedaría con algo pendiente? Algo que quiera hacer y que todavía no haya podido.

Me quedaría pendiente vivir una temporada en Buenos Aires e ir a ver teatro todas las noches.