Laura Escanes se niega a borrar definitivamente a Álvaro de Luna de su vida: este es el detalle que la delata

El pasado domingo 29 de octubre se destapaba la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna después de casi un año intenso de amor. La pareja decidía poner punto y final a su relación después de no haber podido superar una gran fuerte crisis sentimental que arrastraron desde verano. Desde que saltase la noticia, la influencer y el artista han continuado con sus vidas por separado y la catalana ha agradecido a través de su perfil de "Instagram" los numerosos mensajes de apoyo y de cariño que ha recibido desde que se oficializó su separación.

De hecho, Laura Escanes publicó un story pronunciándose sobre su ruptura, asegurando que había sido una parte muy bonita de su vida." En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas, tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo", confesaba la joven en "Instagram".

Pero parece ser que la ruptura aún es muy reciente y la influencer no ha querido echar definitivamente a Álvaro de Luna de su vida. Meriloves, otra influencer y amiga de Laura Escanes, asistió ayer a la vivienda de la catalana para merendar y pasar la tarde en amor y compañía, arropando a la ex de Risto Mejide en estos momentos tan complicados. Ambas compartieron storys de las dos juntas en el hogar de Laura y Meriloves, sin darse cuenta, publicó un vídeo sobre las velas que tiene la "it girl" en su casa, enfocando sin querer la fotografía de la expareja. Este detalle no pasó desapercibido por sus seguidores y, aunque las dos influencers han borrado el story, este lapsus ya ha corrido como la pólvora.