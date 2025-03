Amador Mohedano añora a su exmujer: "Los mejores años de mi vida me los ha dado Rosa"

Vive alejado de casi todos en Chipiona y lleva mucho tiempo sin hablar con su ex mujer y madre de sus hijos, Rosa Benito, a la que echa de menos demasiado. No ha conseguido olvidar los mejores recuerdos de su matrimonio. Lo demuestran sus propias palabras: "Los mejores años de mi vida me los ha dado Rosa. Nunca en la vida esperé que llegara nuestro divorcio. Lo pasé muy mal y me quedé muerto. No paraba de llorar…".

Pero ella tenía muy claro que aquella unión había llegado a su fin y en su mente no cabía una reconciliación, la decisión de romper su matrimonio no tuvo marcha atrás.

Mañana viernes, Amador se sentará en el programa "De Viernes" para abrirse en canal, hablar de su vida actual, reconocer sus errores y confesar lo que aún siente por Rosa, que es mucho.

El hermano de Rocío Jurado y Benito, treinta años juntos

Cuando hace un par de meses hablé con el, en la foto de perfil de su móvil se puede ver a Rosa y los hijos de ambos. Una foto familiar que irradia felicidad, esa que al hermano de Rocío Jurado le es esquiva.

Estuvieron casados durante más de treinta años años y tomaron caminos separados en el 2013. En su última entrevista televisiva, precisamente en el programa de Santi Acosta, Rosa dejaba muy claro que "no quiero hablar más de este señor, porque ahora es solamente el padre de mis hijos", un mensaje inequívoco para que a Amador ni se le pase por la cabeza atisbar un reencuentro afectivo.