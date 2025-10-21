Amor Romeira lanza una dura advertencia a Irene Rosales sobre su nueva pareja: "Huye"

Apenas un mes y medio después de anunciar su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales parecía haber recuperado la sonrisa. Según se ha publicado, la exnuera de Isabel Pantoja habría comenzado una nueva etapa sentimental junto a Guillermo, un atractivo empresario sevillano que le habría devuelto la ilusión tras un periodo especialmente complicado. Sin embargo, la tranquilidad le ha durado poco: Amor Romeira ha reaparecido públicamente con una advertencia que amenaza con sacudir esta incipiente historia de amor.

En declaraciones a los medios, la cantante y colaboradora televisiva fue tajante: "Huye", le aconsejó directamente a Irene, asegurando que su nuevo novio no sería tan transparente como aparenta. Romeira reveló que, mientras comenzaba su relación con la influencer, Guillermo habría estado viéndose también con otras dos mujeres, insinuando que el empresario habría llevado una doble (o triple) vida sentimental durante los primeros meses de su vínculo con Rosales.

Poner en alerta a Irene

"Yo no lo hago por maldad, lo hago para que abra los ojos", explicó Amor, que insiste en que su intención no es generar polémica sino alertar a Irene de la supuesta conducta de su pareja. Según la artista, el entorno de una de las otras mujeres involucradas se habría puesto en contacto con ella para ofrecer detalles y pruebas que confirmarían esta versión, aunque por el momento no han salido a la luz públicamente.

Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

La advertencia llega en un momento clave para Irene Rosales, que se encontraba en plena reconstrucción personal tras su ruptura con Kiko Rivera. Desde su separación, la sevillana había apostado por mantener un perfil discreto, centrado en sus hijas y su nuevo comienzo lejos del foco mediático. La aparición de Guillermo en su vida parecía marcar el inicio de una etapa más estable, pero las revelaciones de Amor Romeira podrían complicar esa calma.

Por ahora, Irene no se ha pronunciado sobre estas declaraciones ni sobre los rumores que las rodean. Tampoco Guillermo ha hecho declaraciones públicas al respecto, aunque en su entorno aseguran que el empresario estaría “sorprendido” por la exposición mediática que ha generado su relación con la influencer.

Mientras tanto, Amor Romeira no descarta aportar más información en los próximos días: "No quiero perjudicar a nadie, pero hay cosas que se tienen que saber", ha asegurado, dejando entrever que podría revelar nuevos datos comprometedores sobre el pasado sentimental del empresario.

Todo apunta a que el romance entre Irene Rosales y Guillermo, que comenzaba bajo la promesa de una segunda oportunidad para el amor, se encuentra ahora en el centro de una inesperada polémica que podría poner a prueba la confianza de la pareja.