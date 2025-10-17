Advierten a Irene Rosales sobre el presunto 'Donjuanismo' de su novio Guillermo

No todo es alegría para Irene Rosales en esa nueva vida que acaba de iniciar con su ya novio Guillermo. Porque los rumores apuntan a que ella podría no ser la única pareja del empresario, es más, una fuente cercana a este hombre, va contando que es muy proclive al ligoteo y que hasta hace poco se veía con varias mujeres al mismo tiempo. Una de ellas ya ha sido tanteada por un programa de televisión para salir a la palestra y contar como es verdaderamente el hombre que parece ser que ha devuelto la ilusión a la ex de Kiko Rivera. Y los augurios no le favorecen.



Pero Irene hace caso omiso a los rumores y ya está presentando a su chico a personas de su entorno. Se encuentra muy ilusionada y ni le preocupa lo que pueda pensar Kiko sobre su rápida relación sentimental tras su ruptura matrimonial. Hoy prioriza su felicidad por encima del resto.

Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres



De todas formas, el dj es experto en infidelidades y no tendría sentido que ahora atacara a la madre de sus hijos por sospechar que ya estaba con Guillermo antes de tomar caminos separados. Quizá se olvida que su matrimonio, según nos desvelan desde su círculo más cercano, hacía aguas desde hace casi dos años, y que no se separaban por motivos económicos y por sus hijas.



El empresario en cuestión, como ya hemos contado en nuestro periódico, entró en la vida de Irene y Kiko hace cinco años, cuando le contrataron para que pusiera el césped artificial en el patio de su casa. Y en sus redes sociales Guillermo llamaba a Kiko “mi amigo”. Nos filtran que este último sospechaba que su esposa se veían con alguien a sus espaldas, pero nunca pudo adivinar la identidad del que empezó siendo un amigo especial, un paño de lágrimas en las penurias conyugales de su mujer, y ha acabado siendo su nueva pareja.