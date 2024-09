Ana Guerra cuenta cómo es Isabel Pantoja en las distancias cortas: "Eso dice mucho de una persona"

Isabel Pantoja es uno de esos personajes de la crónica social al que siempre ha acompañado una suerte de leyenda negra. Altiva, egoísta e incluso villana son algunos de los adjetivos que suelen acompañar al nombre de la tonadillera, varios refutados por los que un día formaron parte de su entorno más cercano. Sin embargo, también hay quien dirige sus calificativos sobre la cantante hacia la otra dirección y no escatima en halagos a la hora de hablar de ella.

Así lo acaba de hacer Ana Guerra, que compartió escenario con Isabel Pantoja en su último concierto en Tenerife. La artista salida de “Operación Triunfo” asegura que, lejos de lo que muchos han señalado desde hace años, la tonadillera es prácticamente una santa en las distancias cortas. “No sabéis lo espectacular que es esta mujer. Ha sido, si no la artista, de las artistas más generosas conmigo encima de un escenario. No tenía por qué llevarme hacia adelante y quedándose ella hacia detrás, y que la ovación del público fuera para mí. Lo ha hecho ella sin querer, pero dice mucho de una persona. Y fue muy generosa”, comienza diciendo.

Guerra asegura que su encuentro con Pantoja ha supuesto “un antes y un después” en su vida y que tras el concierto tuvo la oportunidad de estrechar lazos con ella: “Todo lo que nos pudimos reír después, cuando tuvimos esa charla, que creo que Anabel subió una foto en el sofá las tres juntas, riéndonos…”.

Ana Guerra sale en defensa de Isabel Pantoja: "Tuvimos 'match', se abre con quien se siente cómoda" Europa Press

Tan simpática fue Pantoja con Guerra que incluso le recalcó que “tienes casa donde quieras”, dejando abierta la posibilidad de que vaya a visitarla a Cantora, le quede allí el tiempo que le quede. “Ella se abre con quien se siente cómoda. Enseguida fue muy familiar conmigo, y sí, tuvimos esa oportunidad de compartir, de reírnos, de contarnos anécdotas y de ser felices un ratito después de un gran concierto”, añade Ana.

Eso sí, se resiste a invitarla a su próxima boda con Víctor Elías, que tendrá lugar el 31 de octubre, porque “todavía no existe esa intimidad”.

Precisamente, ha sido el novio el que también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que asista la Reina Letizia. Víctor Elías y Su Majestad son primos segundos y el músico ha sido de lo más enigmático al sincerarse sobre su posible presencia: “Coincide con el cumpleaños de Leonor y es muy complicado. Pero bueno, no lo sabemos todavía, nunca se sabe”. ¿Será una boda con sorpresa real?