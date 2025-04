Ana Obregón anuncia medidas legales tras cuestionar la paternidad de Ana Sandra: "Todo tiene un límite en la vida"

Ana Obregón es una de las protagonistas indiscutibles de la semana tras la última portada de la revista "Lecturas". Este medio plantea las dudas que podría haber respecto a la paternidad de su nieta Ana Sandra, cuestionando la paternidad de Aless Lequio. El martes 2 de abril, Luis Pliego declaró en "TardeAr" que "según la ley española, es imposible que sea su hija". "Una clínica no puede mover ese tipo de material genético y trasladarlo si no hay una petición por escrito de la persona que ha fallecido, y ante un notario. No puede disponer su madre de él. Esto es o su pareja o su mujer, y para un uso en el primer año después del fallecimiento de la persona que ha hecho la donación", explicó el director de "Lecturas".

El comunicado de Ana Obregón

Después de que se pusiera en duda la paternidad biológica de Ana Sandra, Ana Obregón decidió emitir un comunicado a través de la revista "¡Hola!" aclarando que su nieta sí es hija de Aless Lequio.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta Anita Gtres

"Primero, me dejan alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcamonía exacta. Tercero, que esto hace daño mi inteligencia, como titulada en biología. Porque lo primero que hice con Anita después de dejar el hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila", explicó la actriz en el anterior medio citado, añadiendo que se reserva "las acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones".

Anuncia medidas legales

Tras el revuelo de las últimas horas, Ana Obregón ha reaparecido ante las cámaras y ha anunciado que tomará medidas legales tras cuestionarse la paternidad de su nieta Ana Sandra. "Vamos a tomar las acciones legales, ¿vale? Porque todo tiene un límite en la vida. Gracias", ha sentenciado la presentadora. Alessandro Lequio, abuelo de la menor, ha preferido mantenerse al margen de esta última polémica y guardar silencio ante los medios.