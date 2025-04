Ana Obregón aclara si Ana Sandra es hija de Aless Lequio a través de un comunicado urgente

Todas las miradas están puestas en Ana Obregón desde la última hora de la tarde de ayer, cuando Luis Pliego, director de "Lecturas", cuestionó en "TardeAR" que Aless Lequio podría no ser padre el padre de Ana Sandra porque "según la ley española, es imposible que sea su hija". Según el periodista, el hijo de la actriz debería haber firmado una autorización de su donación para poder trasladarla a EEUU y este traslado se tiene que hacer bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad: "Una clínica no puede mover ese tipo de material genético y trasladarlo si no hay una petición por escrito de la persona que ha fallecido, y ante un notario. No puede disponer su madre de él. Esto es o su pareja o su mujer, y para un uso en el primer año después del fallecimiento de la persona que ha hecho la donación".

Ana Obregón zanja las dudas a golpe de comunicado

Tras el revuelo, la actriz no ha tenido más remedio que aclarar la paternidad de su hija a través de un contundente comunicado en la revista "¡Hola!", zanjando con cualquier especulación sobre el asunto.

"Primero, me dejan alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcamonía exacta", comienza diciendo Ana Obregón. Tercero, que esto hace daño mi inteligencia, como titulada en biología. Porque lo primero que hice con Anita después de dejar el hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila", explica la actriz, adelantando que se reserva "las acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones".

Ana Obregón toma una drástica decisión con su nieta

Lo cierto es que la actriz está encadenando una polémica tras otra. A raíz de posar con Ana Sandra en la revista "¡Hola!" el pasado 26 de marzo, la actriz volvió a estar en el ojo del huracán mediático y recibió numerosas críticas por volver a exponer a su nieta. Cansada de comentarios negativos, Ana Obregón ha tomado una drástica decisión y el año que viene dejará de enseñar a Ana Sandra en los medios de comunicación.