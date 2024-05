Víctor Sandoval ataca a Ana Rosa Quintana: una inesperada venganza

Ya se ha cumplido un año desde la desaparición de ‘Sálvame’ de la parrilla de Telecinco y no se ha acabado el mundo. Muchas eran las teorías catastrofistas que surgieron a raíz del adiós del que fuese buque insignia de Mediaset, pero el cambio de cúpula trajo consigo también la decisión de un cambio de imagen y de acercarse al público. Después de 14 años siendo líder de audiencia, el programa fue considerado inapropiado para ocupar las tardes de la cadena, dejando a muchas de sus estrellas sin saber cómo reaccionar y, sobre todo, de qué trabajar. Entre ellos está Víctor Sandoval, que ha logrado salir a flote tras el ocaso de su última oportunidad en televisión y con serios problemas económicos arrastrando desde hace años.

Víctor Sandoval en una imagen de archivo GTRES

Quien fuese marido de Nacho Polo ha querido hablar largo y tendido sobre este inesperado final de ‘Sálvame’, así como el regreso inminente regreso del formato. Coincidiendo con la promoción de ‘Ni que fuéramos Sálvame’, que el próximo 15 de mayo se estrenará en el canal Quickie a las 16:00 horas, el colaborador ha demostrado por qué tiene fama de no callarse nada. Y es que no ha tenido reparo alguno en entrar en terreno pantanoso, pulular entre polémicas e incluso meter baza en la eterna batalla entre sus compañeros y Ana Rosa Quintana. Llega además a compararse con Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que terminó asesinado y descuartizado por Daniel Sancho. La entrevista no tiene desperdicio alguno.

Víctor Sandoval se ha sentado a charlar con Malbert en su espacio ‘Querido hater’ y ha dejado el listón bien alto. Lo primero que ha querido compartir es su ilusión por estar en el regreso de ‘Sálvame’ con sus compañeros, con María Patiño al frente. Especialmente porque ahora se siente libre de poder decir y hacer lo que le plazca, dejando entrever que antes no lo tenía tan sencillo: “Ahora ya no hay mentiras. Ahora a ver qué hace la prensa pagada, la prensa que estáis a la orden de los jefes ‘Ayusers’”, dispara al aire el colaborador. Además, incluso se atreve a hacer burla a una de las grandes de la cadena, Ana Rosa Quintana, a quien muchos consideran culpable del final de ‘Sálvame’, al menos sí responsable de sustituirles en la franja de las tardes: “También es una decisión política que Ana Rosa esté por las tardes”.

Mirando a cámara, se dirige directamente a la presentadora: "¿Te acuerdas, Ana? Cuando me decías átate las manos. Pues yo soy muy de moverlas". Y es que el colaborador se ha quejado en varias ocasiones sobre cómo su amaneramiento le ha provocado problemas a la hora de trabajar. Esto le ha dado pie a Malbert a preguntarle si considera que Ana Rosa Quintana es homófoba, a lo que él responde: "Ella sabrá lo que es. Pero vamos, tiene un edredón en su redacción, es todo pluma, así que…".

Pero la entrevista de Víctor Sandoval tiene mucha miga. Además de cargar contra Ana Rosa Quintana, hablar del ocaso de ‘Sálvame’ y del regreso del formato, habla de muchas otras cuestiones. Entre ellas, pone a caer de un burro a su enemiga, Carmen Alcayde, valora a otros compañeros o pone en balance su situación amorosa. En este último punto es quizá cuando más duro se pone, pues la suerte no le ha acompañado en los últimos tiempos en cuestiones del corazón.