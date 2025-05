Anabel Pantoja entrega a la juez el as que guardaba en su manga para “salvar a David”

Anabel Pantoja lleva muchos meses de tensión, desde que ingresase a su hija Alma en el hospital y la justicia iniciase una investigación para determinar las causas. No está sola en su lucha, pues su pareja, David Rodríguez, le acompaña, a pesar de que en su defensa hayan separado sus destinos. Pero el tiempo pasa para lo que se creía que iba a ser un mero trámite para asegurarse de que la pequeña está en buenas manos y perfectamente cuidada y fuera de peligro. Esto está haciendo que los protagonistas comiencen a desesperarse.

Ya se ha planteado la duda sobre esta tardanza de la jueza en archivar el caso. Si no lo hace es que aún no lo tiene del todo claro, lo que hace agonizar a la sobrina de Isabel Pantoja y el fisioterapeuta. Es por eso que, como adelantan desde ‘TardeAR’, la influencer ha echado mano a ese As que se guardaba en la manga y ha tomado una decisión drástica para limpiar su imagen pública. Todo mientras aún no ha terminado la comentada “Operación salvar a David, que tiene como objetivo que David siempre ha sido un buen padre”.

La drástica decisión de Anabel Pantoja

Durante este tiempo, Anabel Pantoja y su pareja se han reunido con una veintena de profesionales médicos para reforzar su versión frente a la jueza. Quieren demostrar su inocencia y no dudan en remover cielo y tierra para que así suceda, pero la tarea se complica con el paso de las semanas, que ya son meses. Esto les ha empujado a tomar medidas de urgencia, como así desvela Leticia Requejo en el programa de Telecinco.

Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija en Sevilla Gtres

“Para ponernos en situación, en el mes de marzo David recibe la llamada de su abogado, también por supuesto Anabel, y le dicen que lo más seguro es que en tres o cuatro semanas la causa se va a archivar”, no obstante, “van pasando las semanas y a mediados de abril les comunican que la jueza decide todavía no archivarlo. Así, a la desesperada en este caso, la pareja decide volver a activar la maquinaria. Esto quiere decir la ‘Operación salvar a David’, con esos 33 facultativos que tienen que demostrar que lo que se está investigando en Canarias no es real”, adelanta la periodista.

A este efecto, se ha dado ya el paso decisivo: “La gran novedad es que este documento, que es un documento súper extenso, donde hay cosas que están muy claras y donde se desdicen cosas que se están investigando en Canarias, me dicen que se ha presentado a principio a principios de este mes de mayo a la jueza. La jueza ahora mismo está estudiando detenidamente ese documento, porque hay muchísima información que podría hacer cambiar el rumbo de las cosas y Anabel y David están confiados en que estos documentos les puedan ayudar”. Están esperanzados, pues cuentan con pruebas médicas a su favor: “Me hablan de que hay una bibliografía extensísima basadas en evidencias médicas y científicas, que son muy contundentes”.