Ángel Cristo: "Mi hermana es peor que mi madre"

No habrá vuelta atrás. Ángel Cristo Jr.es rotundo cuando le preguntamos si cabe la posibilidad de llegar a un entendimiento con su madre y con su hermana para que exista una reconciliación en este 2025. "No tengo la menor intención de reconciliarme con ellas", asegura convencido de sus palabras. "Es que no hay solución, ni la habrá en el futuro. Mi madre dice muchas mentiras sobre mi, pero mi hermana es peor".

Bárbara Rey publica su felicitación de cumpleaños más emotiva para Sofía Cristo Europa Press

En el aire queda una amenaza latente hacia las dos: "tengo mucho más material que puede levantar grandes polémicas. Y si no me queda más remedio lo sacaré a la luz. No les tengo ningún miedo".

Por otro lado, en su intervención de anoche en "¡De viernes!" hizo algunas confesiones tan insólitas como que "cuando daba masajes a mi madre, rozaba constantemente zonas que se pueden masturbar. Sin tocar ni estimular, no dejas de estar dando un masaje cerca de esas zonas".

Sobre las demandas que han puesto contra él su madre y su hermana, avisa que "espero que tengan pruebas suficientes para demostrar lo que dicen, les va a hacer mucha falta. Yo sí que las tengo para avalar mi verdad, y traeré algunas al plato la próxima semana…"

Y define a su progenitora como "la peor madre del mundo, me quiere dejar como mal padre, pero ella no es el mejor ejemplo en el que mirarme para cuidar a mi hija. Ha tenido la oportunidad de demostrar que es buena madre y de arrepentirse de todo lo mal que lo hizo y no la ha aprovechado".

Bárbara Rey en "¡De Viernes!" Mediaset

Bárbara pidió en directo que Ángel no consiga la guardia y custodia compartida de su hija de siete años. Está en un proceso judicial con su ex mujer para lograrla, y choca escuchar esas palabras de su progenitora, dando a entender que la niña no estaría bien con su padre.

Pero fuentes cercanas a este último, aseguran a LA RAZÓN que "la pequeña es feliz cada vez que Ángel la recoge, le quiere mucho, y le dice que le gustaría vivir con él, eso lo he escuchado yo personalmente. Bárbara Rey miente al calificar a Ángel como un mal padre".