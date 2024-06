La angustia de Anabel Pantoja por una prueba médica: “Ha salido mal”

Anabel Pantoja esperó a superar el primer trimestre de gestación para anunciar su embarazo. Lo hizo vía exclusiva, de ahí que muchos le hayan criticado tanto que hayan puesto sus nervios a flor de piel. Se le han pedido explicaciones y ella, harta de tanto machaque, ha estallado. Si lo sabe se lo calla un tiempo más, y es que el gran interés que ha generado su estado de buena esperanza está pudiendo con ella. Y más en un momento en el que debe cuidar la salud como nunca antes había hecho. Un estrés añadido que hacen que esté completamente agotada, especialmente después de haber vivido la peor noche de su vida, sin pegar ojo. Es por eso que se ha visto obligada a regresar de su viaje a Gran Canaria para hacer frente a una incómoda prueba médica a la que tiene especial inquina. No solo por lo angustioso del momento para una persona aprensiva con las agujas, sino también por la importancia del resultado.

Story de Anabel Pantoja Instagram

La sobrina de Isabel Pantoja se ha dado un gran madrugón para acudir al centro médico en el que tenía agendada la cita a la que no quería ir. En su familia arrastran serios problemas de azúcar, con fatales circunstancias para su padre, Bernardo Pantoja. De ahí que Anabel se tome muy en serio esta cuestión y haya tenido que controlar los niveles de azúcar en pleno embarazo, sobre todo porque la última medición obtuvo unos resultados que no eran del todo buenos. De ahí que haya tenido que repetir el examen, sabiendo lo que todo ello implica y las largas horas de espera que tiene por delante.

“Muy buenos días… ¿dónde voy a las 6:45 de la mañana? A la prueba del azúcar… ¿y por qué? Porque ha salido mal y tengo que repetirla. Espero que salga bien, por favor, son tres horas allí pinchándome. Pero, sobre todo, que salga bien porque si no me han dicho que es un verdadero marrón. Dios…”, decía Anabel Pantoja visiblemente ansiosa por la prueba médica a la que iba a enfrentarse y con angustia por si el resultado no es favorable. Y es que el temor de la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja es desarrollar diabetes gestacional, de ahí que se haya sometido a la correspondiente prueba que se realiza a las embarazadas en el segundo trimestre. Una duda que podrá despejar al realizarse esta prueba de tolerancia de glucosa que le obliga soportar la aguja durante tres horas, una vez más, tras el mal resultado de la primera.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Durante el examen al que se ha sometido Anabel Pantoja siendo un manojo de nervios, incluyen dos extracciones de sangre. La primera tras tomar 50 gramos de azúcar disueltos en agua, para después repetir la prueba una hora después de la ingesta para medir los niveles de glucosa en sangre. Si las medidas en ambas fases supera los 140 mg / dl se activarían las alarmas ante una posible diabetes gestacional. Un problema que le haría llevar un embarazo aún más complicado del que ya está experimentando. Sus deseos de ser madre se están materializando, pero antes debe pasar por malas noches como la que sufrió hace unos días: “Creo que ha sido hasta ahora una de las peores noches que he pasado. Llevo literalmente toda la noche despierta. Me he levantado al baño siete veces y la fatiga en la garganta ha sido de lo más desagradable del mundo”, se quejaba ante sus seguidores de lo mal que lo ha pasado tras no conciliar el sueño por su embarazo.