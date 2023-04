El tenso y misterioso episodio que motivó la ruptura de Marta Riesco y Antonio David

Marta Riesco ha confirmado a través de sus redes sociales que su relación con Antonio David Flores ha llegado a su fin. Lejos de hacerlo de forma pacífica, parece que la separación se ha producido de la peor de las maneras, y la periodista apunta de forma clara a la que ella considera culpable: Rocío Flores. “Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”, ha expresado en su cuenta oficial de Instagram.

De momento, las razones de la ruptura son un misterio, aunque todo apunta a que la mala relación que la familia de Antonio David mantenía con Marta Riesco ha jugado un papel fundamental. LA RAZÓN tenía conocimiento de que los últimos meses de la pareja no han sido precisamente idílicos y, por lo visto, la noche de la separación se produjo un misterioso y oscuro episodio que lo dinamitó todo.

La propia Riesco anunciaba a través de las plataformas digitales, pocas horas antes de confirmar la ruptura, que se había quedado “tirada en la calle” en plena tormenta, insinuando así que, por un motivo desconocido, no tenía acceso a la casa que hasta entonces compartía con Antonio David en Málaga. Algo pasó durante la noche del 19 de abril que cambió para siempre el destino de los otrora tortolitos.

De hecho, ella misma deja caer que ha pasado algo terrible cuando explica que “necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida”.

Por su parte, Rocío Flores, señalada directamente por Riesco, ha optado por el silencio y su única reacción a la ruptura ha sido anunciar que pondrá rumbo a Madrid para someterse a la revisión de su última intervención estética.