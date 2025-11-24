De Raúl Prieto a Florentino Pérez: último adiós de Juan Torres Piñón, padre de Joaquín Torres

Joaquín Torres atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Su padre, Juan Torres Piñón, ha fallecido a los 89 años. Fue el propio arquitecto el encargado de confirmar la triste noticia a través de un escueto comunicado en su perfil de Instagram: "Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá".

Último adiós

Familiares y amigos han arropado a Joaquín Torres en el último adiós de su padre, Juan Torres, en el Tanatorio Municipal de Pozuelo de Alarcón. Entre ellos, su exmarido, Raúl Prieto, y Florentino Pérez, íntimo de la familia. El presidente del Real Madrid fundó junto al fallecido empresario ACS (Actividades de Construcción y Servicios), sociedad de la que el madridista es presidente ejecutivo. Juan Torres vendió sus acciones en 1997.

Florentino Pérez abraza a Joaquín Torres tras la muerte de su padre, Juan Torres Piñón Gtres

A pesar de haber tomado caminos separados, Raúl Prieto no ha dudado en arropar a Joaquín Torres tras la muerte de su padre. Totalmente desolado, el director de televisión ha dado el último adiós al que fue su suegro. Fue a mediados de agosto cuando el arquitecto confirmó su separación con Prieto, dos años después de pasar por el altar. "Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses (...) La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos. Y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil. La vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien", confesó en "El español" sobre su dolorosa ruptura.

Raúl Prieto, inseparable de Joaquín Torres tras la muerte de su padre, Juan Torres Gtres

Totalmente abatido y de riguroso luto, ocultando con gafas de sol su rostro, Joaquín Torres se ha despedido de su padre, arropado por los suyos. El arquitecto afronta una nueva pérdida tan solo un año y medio después del fallecimiento de su madre, Joaquina Verez Vivanco.

Duros momentos

Este 2025 ha sido un año muy complicado para Joaquín Torres. Tras una larga crisis, el arquitecto y Raúl Prieto rompían su matrimonio. Seis meses después, el televisivo despide a su padre, Juan Torres.

En estos últimos tiempos, Joaquín ha tenido que hacer frente a duras pérdidas familiares, una dolorosa separación y un complicado revés de salud tras sufrir un grave accidente al ser arrollado por un vehículo que salió sin mirar del garaje mientras él iba en moto, motivo por el que tuvo que ser intervenido seis veces en 10 meses.