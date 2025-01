Ares Teixidó, socorrida por una ambulancia: “Estuve a punto de no llegar”

Ares Teixidó llevaba muchos años en antena cuando se ganó un hueco en ‘GH Vip’ siendo la firme rival deBelén Esteban para hacerse con el maletín. Después el público la tenía en consideración y seguía sus pasos, tanto profesionales como personales. Desde las redes sociales, la presentadora abre pequeñas ventanas a su intimidad, ya sea al hablar de las personas que ocupan su corazón, sus deseos o preocupaciones, así como el último revés médico que le ha llevado a ser atendida por los médicos de urgencia. No ha sido la mejor forma de acabar el año para la comunicadora, que también ha arrastrado un delicado comienzo del 2025. Así se lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram, para que no se preocupen demasiado al notar su ausencia, pues es tan activa en estas plataformas que unas horas sin dar señales de vida podría suponer un gran revuelo entre sus más de 200.000 seguidores.

Story de Ares Teixidó desde el hospital Instagram

Una fotografía ha sido suficiente para que Ares Teixidó propague la preocupación entre sus fans. Se trata de una instantánea en la que muestra cómo ha tenido que pasar por pruebas médicas y ser monitorizada por los técnicos de la ambulancia que acudió a su rescate. Después llegaba un vídeo para subir aún más el nerviosismo de los suyos. Un revés en su salud le amargaba las últimas horas del pasado año, para también ser un incordio añadido para su debut en el recién estrenado 2025. Tan mal se encontraba, que ni tan siquiera pudo acudir ella de urgencias al centro de salud, teniendo que solicitar el auxilio de una ambulancia que se desplazó hasta su domicilio. Así quiso dejar constancia pública de su malestar y el motivo que le llevaba a requerir los servicios sanitarios en tan señalada fecha. Y es que es contundente al afirmar que “estuve a punto de no llegar al 2025”.

“Todo comenzó el domingo 18 de diciembre, cuando llegué a mi casa tras mi función de teatro”, comienza a detallar el calvario médico que ha padecido y que explica su ausencia de estos días. “Mi 2024 lo ha definido muy bien el ‘no estaba muerta, estaba de parranda’. Aunque, esta vez estaba más cerca de lo primero que de lo segundo”, trataba de echar mano al humor para desvelar después que le ha sucedido. Eso sí, ahora con el susto superado y viendo que se encuentra mejor, lo hace con su característica gracia natural: “Por la mañana desperté ardiendo como una perra, no de pasión, sino de fiebre. ¿Qué hice? Pues lo que haría cualquier adulto responsable: automedicarme. Decidí que igual un ibuprofeno y un poquito de suerte me salvarían”, relata en un vídeo compartido en Instagram y que está siendo muy comentado entre sus fieles, unos preocupados y criticando sus bromas, otros haciendo chanzas y siguiéndole el rollo al comprobar que todo quedó en un susto.

Ares Teixidó continúa: “Pero, cada hora, me iba encontrando un poquito peor. Entonces decidí llamar a mi madre, por eso de que las madres siempre tienen una solución para todo. Una hora y media después, pum, allí estaba ella, en mi casa, cual súper heroína. Esa noche fue un infierno”. No por la presencia de su madre, claro está, sino porque decidió trasladarse a Lleida para pasar en familia la Nochevieja porque no quería castigar a su mamá a ejercer de enfermera en tan señalada cita. Ahí todo comenzó a ir a peor: “Llegamos y la fiebre siguió subiendo y mi diabetes empezó a descontrolarse. Me vino el traumita flashback porque hace un año estuve ingresada por una cetoacidosis diabética y no me podía permitir eso de nuevo”. Estuvo días ingresada en el hospital el año pasado por las mismas fechas, pero su reticencia no aminoró a su madre, que llamó a la ambulancia y “en siete minutos de reloj allí estaban mis ángeles de la guardia”. Estaba delirando por la fiebre y su estado preocupaba a los suyos, aunque un pinchazo y encontró pronta mejoría: “Me inyectaron algo intravenoso”. Así, logró cenar con los suyos, dormir antes de tomarse las uvas y “a las 00:15 estaba otra vez en la cama”, relata ahora tras su notable ausencia viral.