Así es Gabriela Andrada, la hija de Minerva Piquero que revoluciona las redes

La hija de Minerva Piquero, la que fuera durante años la "chica del tiempo" de los 90, ha revolucionado las redes sociales con una peculiar imagen. Aunque acostumbra a colgar su día a día en Instagram, la última imagen no pasa inadvertida. En ella, la actriz posa con un top que simula unas manos negras cubriendo su pecho. Un casi toples que ha provocado una cadena de "me gusta".

Andrada acaba de estrenar la película "Pídeme lo que quieras", que está teniendo un gran éxito y que está basada en la novela de Megan Maxwell.

"Ya había estrenado proyectos, pero yo nunca era la protagonista absoluta. Y la idea de que pueda decir 'mira, ahí esta mi cara, toda esta alfombra roja es mía' se me hace rara. Pero trato de no pensar en ello, porque no quiero hacerme expectativas. Así que, simplemente, voy a confiar en que hemos hecho todo lo mejor que hemos podido. No quiero venirme a arriba", reveló en la premier de "Fly Me to the Moon".

Nacida en 1999, la hija de Minerva Piquero tuvo siempre claro que se dedicaría al mundo de la interpretación. Se formó con el grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales en TAI con mención especial en guion, además de realizar otros cursos en interpretación. Ha aparecido en series como "Sequía", "Los Protegidos: ADN" y "Herederos de la Tierra", así como en películas tales como Culpa mía y Culpa nuestra.

"Pero esa idea me duró poco. Encontré trabajo y mi madre me apoyó. Ella es mi mayor apoyo. Incluso en esta película. ¡Hasta me daba tips para interpretar mejor las escenas eróticas! Es que con mi madre tenemos ese tipo de conversaciones cada dos por tres. Es mi mejor amiga, lo sabe todo sobre mí y por eso tiene la capacidad de aconsejarme bien. Me ve tal y como soy... Y esa es una suerte enorme", destaca sobre su relación con su padre.