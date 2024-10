Así habla Roberto Leal de Victoria Federica tras su paso por "El Desafío": su sincera opinión

Ya queda menos para que se estrene la nueva edición de "El Desafío" y hay máxima expectación por ver a Victoria Federica ponerse a prueba en televisión. La hija de la infanta Elena es el fichaje estrella de esta nueva temporada y todas las miradas están puestas en ella y en su salto a la pequeña pantalla.

Ahora, Roberto Leal, presentador de "El Desafío", se ha sincerado ante las cámaras sobre la sobrina de Don Felipe VI tras haber concedido su primera entrevista a principios de septiembre en "El Hormiguero". El periodista no ha dudado en deshacerse en halagos hacia Victoria Federica al ser preguntado por ella y alabar su participación en el programa.

"Es maravillosa, como en las distancias largas", ha declarado Roberto Leal sobre la hermana de Froilán, muy sonriente. "Lo que transmitió en la entrevista con Pablo Motos o lo que hayáis podido sentir de ella es tal cual", ha añadido sobre Vic. El presentador, además, la ha definido como "una persona normal y corriente y nada más, una grandísima currante".

A pesar de que no se puede desvelar nada de la próxima edición, el periodista sí ha avanzado que Victoria Federica va a sorprender mucho como participante de "El Desafío": "Es una concursante que va a ganar, no es que vaya a plantarse y ver qué pasa". "Es valiente, en El Desafío si no te atreves con todo no puedes ser concursante, más allá del nombre y del apellido, es show, entretenimiento, pero quien va se deja la piel literalmente en alaguna prueba. Quien vaya tiene que estar preparado, ya veremos la siguiente temporada", ha declarado Roberto Leal sobre la nueva edición.