Bárbara Rey responde con elegancia y ironía a Ana Herminia: "¿Ella es coreógrafa? No tenía ni idea"

Ni las cámaras, ni los focos, ni las polémicas parecen poder con Bárbara Rey. La vedette, que se convirtió en uno de los rostros más carismáticos de la última edición de Bailando con las Estrellas, afrontó el pasado viernes uno de los momentos más duros de su paso por el concurso: su expulsión. Fue la quinta eliminada del programa, pero lejos de venirse abajo, Rey ha decidido vivir su salida con la elegancia y la serenidad que la caracterizan, confiando aún en el proceso de repesca que podría devolverla a la pista de baile.

Horas después del directo, la exvedette fue vista en una animada cena en Madrid junto a su compañero de concurso y bailarín, Abel Gil. Una velada en la que también estuvieron presentes su hija Sofía Cristo, la novia de esta, Sandra Ly, y la madre de la joven, que no dudó en definirse entre risas como la "consuegra de la actriz". El encuentro, lejos de las luces de los platós, mostró a una Bárbara sonriente, relajada y visiblemente unida a su entorno más cercano, disipando los rumores de mala relación con su partenaire televisivo.

Respuesta breve... pero afilada

Pero si algo ha acaparado titulares en las últimas horas ha sido su reacción ante las recientes declaraciones de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr., quien arremetió nuevamente contra ella tras su salida del programa. Fiel a su estilo irónico y diplomático, Bárbara respondió con una frase que ya circula entre los titulares de la prensa rosa: "¿Ella es coreógrafa? No tenía ni idea". Una respuesta breve, pero afilada, que deja entrever que, aunque cansada de los ataques, no está dispuesta a entrar en una guerra mediática.

La artista, que se ganó el cariño del público durante su paso por Bailando con las Estrellas, ha demostrado que sigue siendo una figura magnética en televisión: sincera, temperamental y con ese punto de humor andaluz que la hace inconfundible. Su buena sintonía con Abel Gil -a quien ha defendido públicamente en más de una ocasión- ha sido también motivo de conversación, especialmente después de que algunos rumores insinuaran tensiones entre ambos durante los ensayos. Sin embargo, la cena del fin de semana disipó cualquier duda: complicidad, risas y cariño fueron los protagonistas.

Mientras se espera la decisión del programa sobre la repesca, Bárbara Rey continúa disfrutando de la vida lejos del foco mediático, pero sin renunciar al glamour que la ha acompañado durante toda su carrera. A sus 74 años, la artista demuestra que sigue siendo dueña de su narrativa, capaz de convertir cada revés en un momento para reivindicarse.

Entre cenas familiares, comentarios mordaces y la esperanza de volver a la pista, Bárbara Rey sigue siendo, sin duda, la auténtica estrella del espectáculo: una mujer que no baila al ritmo de nadie, salvo del suyo propio.