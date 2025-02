Bárbara Rey se sincera en su fiesta sorpresa por sus 75 años y revela si su hijo Ángel Cristo o Don Juan Carlos la han felicitado

Bárbara Rey ha celebrado su 75 cumpleaños por todo lo alto... gracias a la fiesta sorpresa que le ha preparado su hija Sofía. Este 2 de febrero la actriz accedía al local de la celebración con los ojos vendados, y al entrar, se llevó la sorpresa de su familia y de sus amigos.

"No pensé que mi Sofi iba a organizar esto. Me parece maravilloso, no tengo ni palabras. Es que me he quedado, bueno, me he pegado una 'panzá' a llorar. Sobre todo por el hecho de que Sofía es única. Y luego de ver tanta gente que quiero y que sé que me quiere", destacó. Además explicó su secreto para estar tan guapa a los 75 años: "Tengo buena genética. Mis padres la tenían y yo la tengo. Pero es que yo estoy muy tranquila y muy en paz. He tenido una vida a veces muy dura, con muchos contratiempos. Y en donde uno comete errores, como todo el mundo pero básicamente, siempre he estado ahí para mis amigos, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, para la gente que verdaderamente me ha necesitado y que quiero", afirmó.

Bárbara Rey se definió "como una persona un poco avanzada a mi tiempo. Que a veces he cometido algunos errores, pero que fundamentalmente soy buena persona". Y dejó claro que se consideraba una buena madre aunque ahora esté enfrentada a su hijo Ángel Cristo y a la mujer de este, Ana Herminia. "Yo creo que todas las madres y todos los padres siempre nos equivocamos en algunas cosas. Pero yo nunca pensé que era una mala madre, todo lo contrario. Pienso que soy muy buena madre con los defectos que todos tenemos, evidentemente, porque siempre nos equivocamos. Hacemos lo mejor para los hijos y a veces no... Pero bueno, desde luego yo me considero buena madre", destacó.

La ex vedette no se ar repiente de nada y asegura que volvería a vivir su vida: "Pues sí, la volvería a elegir. Porque mira, yo ahora tengo muchas cosas para poder contar. Si hubiera tenido otro tipo de vida, no tendría que contar nada. Y la verdad que sí, hay algunos pequeños errores, pero se me sacan muchas más cosas que no tienen nada que ver conmigo", admitió.

Además aseguraba que ni su hijo Ángel y el Rey Don Juan Carlos la habían felicitado por su cumpleaños.