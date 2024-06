Lo más destacado de la misa homenaje a María Teresa Campos por su 83 cumpleaños

Ayer lunes, 17 de junio, a las ocho de la tarde, la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) se celebró la misa homenaje a María Teresa Campos, con motivo del que sería su 83º cumpleaños. Era el primer cumpleaños de la veterana comunicadora desde su fallecimiento el pasado 5 de septiembre.

Carmen Borrego y Rocío Carrasco Gtres

Por eso sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego decidieron recordar a su madre con un servicio religioso presidido por ellas y al que no faltaron sus nietos ni sus aigos más íntimos. La primera en llegar, cabizbaja y con el rostro serio fue Terelu. Accedía al templo discretamente, lo mismo que un poco después lo hacía Carmen Borrego respaldada por su marido José Carlos. "Gracias a todos, no voy a decir nada. ¿Para vosotros también sería importante esta fecha, no?", fueron sus únicas palabras.

Alejandra Rubio, a su llegada a la misa homenaje a su abuela Gtres

En último lugar llegaba Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha sido la única nieta en acudir al homenaje. Ni rastro de José María Alguera, y su todavía esposa, Paola Olmedo, debido al enfrentamiento que mantienen con Carmen Borrego. Tampoco asistió Gustavo, el chófer y mano derecha de la periodista, quien no había sido invitado.

Fidel Albiac, ayer en Pozuelo de Alarcón Gtres

No faltaron Meli Camacho, íntima amiga de la periodista, Kike Calleja o Fidel Albiac y Rocío Carrasco. "Se la echa de menos a ella. Esto es algo que no era para que se filtrase, entiendo que Terelu esté molesta", explicaba la hija de Rocío Jurado.

Una misa cotidiana, con entrada a todos los feligreses y en la que se hacía una mención especial a la comunicadora.