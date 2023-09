Big Joke, encargado de supervisar el caso de Daniel Sancho, investigado por corrupción

El Grupo Operativo Cibernético de la Policía tailandesa allanó el lunes la residencia del subjefe de policía encargado de la investigación del escabroso caso de Daniel Sancho, el general Surachate Hakparn (alias Big Joke), a quien acusan, junto con al menos una treintena de sus ayudantes más próximos, de participar en una red ilegal de apuestas por internet. Reconocido como uno de los principales candidatos a ocupar de forma inminente la jefatura de policía tailandesa y temido por su férrea lucha contra la arraigada corrupción del reino, el controvertido Surachet es uno de los rostros más populares entre los medios de comunicación internacionales. Por su parte, Big Joke ha negado tajantemente "estar implicado ni en sobornos ni en ninguna red de apuestas", considera además que se trata de una estrategia para desacreditarle y ha afirmado que está dispuesto a cooperar con la investigación en curso.

Asi, esta semana arrancó con una serie de redadas contra la corrupción en treinta localidades de seis provincias tailandesas, que se han saldado con la detención de al menos 11 agentes y civiles presuntamente relacionados con una red de apuestas ilegales. La operación terminó por el momento con varios miembros del equipo del general Surachate, investigados por presunto cohecho. Al parecer, estos agentes exigieron el pago de un soborno de 140 millones de baht (unos 3.650.000 euros) a una red de juego ilegal por Internet.

Para sorpresa de muchos, uno de los lugares registrados fue la residencia del superpolicia encargado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, pero en ese momento no se emitió ninguna orden de detención contra él. Tras la inspección, el sospechoso, que fue sorprendido en ropa interior y camiseta, declaró que no se había encontrado nada ilegal y negó cualquier implicación en el presunto delito de corrupción o en la supuesta red de apuestas. Según declaró, en un principio se negó a autorizar el registro porque no había ningún oficial al mando presente, hasta que llegó el teniente general Worawat Watnakhonbancha, comisario de la Oficina de Investigación de Delitos Informáticos (CCIB).

Por otra parte, cuando se le preguntó si creía que el registro estaba relacionado con la selección de un nuevo jefe de la policía nacional que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, Surachate defendió que no creía que fuera así, ya que él no se había presentado como candidato.

El primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, informó de que se crearía un comité para supervisar las pesquisas sobre el jefe Adjunto de la Policía Nacional y expresó su incertidumbre sobre si el registro de una de las residencias de Big Joke estaba relacionado con la esperada preselección del próximo nuevo jefe de la policía, que tendrá lugar el miércoles.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C), is escorted by Thai police officers to the court from Koh Phangan police station in Koh Phangan island SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Esta serie de detenciones sigue una pauta similar a la aprehensión del infame Pongsiri Thanratchawongsuek, también conocido como Boss Than, capturado el pasado 20 de junio. El presidente del club de fútbol Lamphun Warriors, fue acusado de gestionar el sitio ilegal de apuestas en línea TS911.com. Las investigaciones revelaron que la página web de Pongsiri estaba diseñada de forma fraudulenta y permitía a los usuarios apostar escaneando un código QR que aparecía en una aplicación móvil. El sitio contaba con la asombrosa cifra de 40.704 usuarios y acumulaba 7.017 seguidores en Line.

Cabe destacar que el actual número dos de la policía nacional detuvo el pasado verano a un general de división de la Oficina de Represión de Estupefacientes (NSB), acusado de dirigir tres sitios web de apuestas en línea en Tailandia y blanqueo de dinero. El mayor general de la policía fue compañero de Big Joke en la Real Academia de Cadetes y era propietario de los sitios web de apuestas RRD789, BLUE789 y SEXY789.

La reciente represión de las operaciones de juego en línea pone de relieve los esfuerzos de las fuerzas del orden por combatir las actividades de juego ilegales y las prácticas de blanqueo de dinero en la región.

Los juegos de azar en línea son ilegales en Tailandia. Como parte de una campaña contra los casinos en línea en el país asiático, en 2020 el Ministerio de Economía y Sociedad Digitales inició una cooperación con otros organismos estatales para bloquear los sitios web que ofrecen este tipo de servicios. Según el organismo ministerial, más de miles de millones de baht se mueven en estos sitios cada año. Así, en el curso de una redada llevada a cabo en octubre de 2020, se detuvo al mayor grupo de personas de la historia del país que poseía un casino en línea. Según el jefe de la policía nacional, el grupo utilizó 38 cuentas bancarias, gastando a través de ellas al menos 15.000 millones de baht (unos 391.000 euros). A continuación, se bloquearon cerca de doscientas páginas web, en su mayoría casinos virtuales y páginas porno, entre ellas Pornhub. Este veto desencadenó una oleada de protestas y acusaciones de censura.

La sociedad tailandesa desaprueba en general los juegos de azar. Es más, en el budismo, las apuestas son uno de los cuatro vicios que conducen a la ruina. En tailandés, este concepto se conoce como "abaiyamuk" o los "portales del infierno". Para los profanos, el juego es algo que debe evitarse si se desea estar libre del sufrimiento. Por ello, los tailandeses suelen citar un viejo proverbio: "Diez robos te dejan una casa, diez incendios te dejan una tierra, pero apostar una vez no te deja nada".