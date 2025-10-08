La petición de Mariló Montero ante la inminente boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: "Que nos dejen un poco en paz"

Faltan 10 días para la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres. El próximo 18 de octubre, la pareja dará el "sí, quiero" en Sanlúcar de Barrameda y ya está todo listo para su gran día. Este fin de semana han celebrado su pedida de mano con sus familiares más cercanos en una velada íntima y discreta en el restaurante Cambados de Sevilla.

Detalles del enlace

Esta mañana, Mariló Montero, madre del novio, ha reaparecido en "Espejo Público" y ha sido preguntada por la boda de su hijo. Ante la insistencias de Susanna Griso y Gema López, la periodista ha sido muy clara, lanzando una petición a la Prensa. Consciente de la expectación mediática que genera el enlace y la presencia de los paparazzis en la puerta, ha hecho un llamamiento. "Hombre, que nos dejen un poco en paz, ¿no? No somos del gremio", ha expresado Montero refiriéndose a los famosos que venden exclusivas de sus bodas referencia a los famosos que venden exclusivas. Como madrina de la boda, la colaboradora ha insistido en que "por favor, dejadme la entrada en paz. Es lo que quiero".

Blanca Llandres y Alberto Herrera. Gtres

Sobre su look de madrina, Mariló sí ha dado alguna pincelada, desvelando qué complementos ha descartado. 2La mantilla y la peineta yo las respeto muchísimo y, además, es una parte de la estética de Semana Santa muy respetable. Pero ni siquiera en el altar mayor de la Iglesia de Sevilla me pondría una peineta", ha revelado la periodista.

"Es verdad, se casa mi hijo, es un momento de máxima felicidad y es una cosa normal y corriente. Están enamorados, van a ser padres, y va a ser una boda sencilla y hippie", ha zanjado la colaboradora de "Espejo Público".

Padres en 2026

Alberto y Blanca se convertirán en padres de su primer hijo en común en 2026. La joven anunció la feliz noticia de su embarazo el pasado 6 de septiembre en Instagram junto a una fotografía de la ecografía. "¡¡El mayor regalo que nos ha hecho la vida!!", escribió la nuera de Mariló Montero.