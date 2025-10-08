Georgina Rodríguez quiere más: ahora va a por YouTube

Si hay alguien que ha sabido transformar el brillo de las redes sociales en una marca global, esa es Georgina Rodríguez. La modelo, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar su instinto para el espectáculo digital al abrir su propio canal de YouTube, una plataforma que, hasta ahora, le quedaba pendiente para completar su conquista total del universo online.

Con 71,2 millones de seguidores en Instagram y más de 18 millones en TikTok, Georgina es, sin discusión, la española más seguida del planeta. Pero lejos de conformarse con el éxito, ha decidido subir un nuevo peldaño y expandir su presencia al reino de los vídeos largos, donde la autenticidad y el relato personal son el nuevo oro del entretenimiento. Lo anunció ella misma a través de sus stories: "¡Bienvenid@s a mi canal!", escribió con la seguridad de quien sabe que su nombre arrastra multitudes.

Primeros vídeos

El lanzamiento fue tan silencioso como fulgurante. En apenas unas horas, Georgina compartió tres vídeos que bastaron para hacer del canal un fenómeno incipiente. El primero, una presentación en tono cercano y luminoso, servía como carta de presentación: moda, familia, viajes, proyectos empresariales y ese halo de glamour cotidiano que define su vida entre pasarelas, jets privados y rutinas familiares. "Voy a compartir con vosotros mi día a día, mi trabajo y mis sueños", dice en los primeros segundos del clip, enmarcada por una estética pulida, muy al estilo de sus producciones para Netflix.

El segundo vídeo, más íntimo, rescata momentos inéditos junto a Cristiano Ronaldo, su pareja y compañero en esta nueva aventura digital. En él se les ve en un ambiente distendido, grabando parte de un contenido para el canal del futbolista, donde entre risas y confidencias dejan ver una complicidad que fascina a millones de seguidores en todo el mundo. Por último, el tercer vídeo es una ventana al glamour del Festival de Venecia, donde Georgina brilló en el pasado mes de agosto, ofreciendo un acceso exclusivo a los bastidores de la alfombra roja, los camerinos y las noches venecianas que los medios solo alcanzan a imaginar.

El movimiento no es casual ni improvisado. Georgina sigue la estela de Cristiano Ronaldo, quien en 2024 pulverizó récords al conseguir 5,85 millones de suscriptores en solo cinco horas, el mayor crecimiento en la historia de YouTube. Con ese precedente en casa, el salto de Georgina parece tanto un paso natural como un movimiento estratégico: diversificar su presencia digital y consolidarse no solo como figura pública, sino como marca multimedia global.

La expectación es mayúscula. Cada una de sus apariciones genera millones de interacciones y titulares internacionales. Su serie documental Soy Georgina la convirtió en un fenómeno de masas y redefinió el perfil de la "celebrity moderna": empresaria, madre, filántropa y símbolo de lujo aspiracional. Ahora, YouTube se perfila como su nueva pasarela, un espacio que promete conjugar intimidad y espectáculo, entre bastidores de moda, reflexiones personales y la cercanía que tanto anhelan sus seguidores.

Apenas lleva unas horas abierto, pero su impacto es innegable. Si algo ha demostrado Georgina Rodríguez es que cada paso suyo se convierte en tendencia, y su desembarco en YouTube no será la excepción. De Jaca a Dubái, de Netflix a los reels virales, ahora también de Instagram al botón rojo: la reina de las redes sigue ampliando su trono digital.