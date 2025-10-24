Brigitte Bardot desmiente su propia muerte: “Que sepáis que no tengo intención de irme”

Ni el paso del tiempo ni las redes sociales han podido con Brigitte Bardot. A sus 91 años, la actriz y mito eterno del cine francés ha tenido que salir al paso de los rumores que la daban por muerta. Y lo ha hecho con la contundencia y el descaro que siempre la han caracterizado. "No sé quién es el imbécil que ha difundido esta noche la noticia falsa sobre mi desaparición", escribió en su perfil de X (antes Twitter), donde reúne casi 100.000 seguidores. "Que sepáis que no tengo intención de irme", añadió, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El origen del bulo, según apuntan varios medios franceses, se remonta a una publicación del influencer Aqababe -nombre artístico de Aniss Zitouni-, quien anunció su supuesto fallecimiento en el sur de Francia. "Una leyenda ha muerto, dejando un legado imborrable", escribió el creador de contenido, sin prever la réplica directa de la propia Bardot. A pesar de que el influencer sostiene que la artista no gestiona personalmente sus redes, la respuesta de la actriz ha sido tan clara y personal que ha silenciado a los más escépticos.

Hospitalizada en Saint-Jean de Toulon

La confusión no fue del todo casual. Bardot había sido hospitalizada el pasado 17 de octubre en el Hospital Privado Saint-Jean de Toulon, en el sur del país. Según el diario Var Matin, la actriz fue sometida a una cirugía menor y, aunque su recuperación inicial se complicó, ya se encuentra fuera de peligro y a punto de regresar a su casa en Saint-Tropez. Ella misma aprovechó para agradecer al equipo médico por su profesionalidad y cuidados, confirmando que su estado de salud mejora día a día.

Brigitte Bardot, nacida en París el 28 de septiembre de 1934, alcanzó fama mundial en 1956 gracias a su papel en Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, película que la convirtió en un mito sensual y en un icono de estilo de toda una generación. Con 47 películas y más de 60 canciones a sus espaldas, la actriz redefinió la feminidad en el cine europeo y se transformó en símbolo de libertad y rebeldía en los años sesenta.

A los 40 años decidió retirarse de los focos para dedicarse por completo a la causa animal. Desde entonces, su Fundación Brigitte Bardot ha liderado campañas internacionales en defensa de los derechos de los animales, convirtiendo su nombre en sinónimo de activismo y compromiso ético.

Su reaparición digital, cargada de humor y vitalidad, ha sido recibida con alivio y cariño por parte de admiradores y colegas. En una época en la que los rumores viajan más rápido que las certezas, Bardot demuestra que sigue siendo dueña de su narrativa. No solo desmiente su muerte: reafirma su espíritu indomable.

A los 91 años, Brigitte Bardot no necesita demostrar nada. Con su ironía intacta y su mirada felina, vuelve a recordarnos por qué, incluso frente a la fragilidad del cuerpo, hay leyendas que simplemente no saben desaparecer.