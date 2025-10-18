Brigitte Bardot revela su última voluntad: "La idolatría de la que he sido objeto se verá justificada"

Brigitte Bardot, de 91 años, regresó a su casa de Saint-Tropez, en el sur de Francia, tras una intervención quirúrgica menor que salió bien, según informó el viernes su oficina de Bardot en un comunicado a la agencia de noticias Afp. Antes de abandonar la clínica, la actriz dio las gracias al personal y al equipo quirúrgico del Hospital Privado Saint-Jean de Toulon.

El 1 de octubre, Brigitte Bardot publicó su "BBCédaire", un libro en el que la icónica autora revela las heridas ocultas y habla con franqueza de los delicados momentos que le llevaron a varios intentos de suicidio en la década de 1950, en la cúspide de su fama. En sus páginas relata la angustia vivida durante esos años en los que, a pesar del éxito de "Y Dios creó a la mujer" y "Desplume la margarita", ya no encontraba sentido a su vida.

Brigitte Bardot, originally Camille Javal, actress, pictured here on a towel, sunning on the beach in 1960. Bettmann CORBIS

"Hay que llegar a un punto aterrador sin retorno para tener el coraje de suicidarse. Es un acto definitivo para acortar un sufrimiento intolerable, moral o físico. A veces, parece imposible vivir los siguientes cinco minutos de una existencia de absoluta angustia", relata.

De este sufrimiento surgió un renacimiento y encontró su lugar en el mundo gracias a la protección animal. "Al entregar mi vida a los animales, me salvaron. Me trajeron la verdad, el amor verdadero". Su fundación, creada en 1986, le permitió reconstruir su vida lejos de los sets de rodaje y de los focos.

Brigitte Bardot fue un icono de estilo. RP ©RADIALPRESS

Actualmente vive en La Madrague, Saint-Tropez, y dedica sus días a su activismo con una mirada crítica sobre el mundo. En su libro, declara también su amor por París, su ciudad natal, aunque lamenta en qué se ha convertido: "París era una ciudad suprema de belleza, de espléndida arquitectura [...] destruida y saqueada por un modernismo escandaloso".

Un museo a su imagen

La Madrague es el refugio de la Costa Azul donde ha encontrado su paz y tiene ya dispuesto que será su lugar para eternidad. Quiere ser enterrada allí, pero también convertirlo en un museo abierto a todos, gestionado por su fundación para animales. "Un museo no para la gloria de Brigitte Bardot", explica en su libro, "sino un museo que se asemejaría a mí, que revisitaría mi vida humana y mi sueño animal. Mi última voluntad ya se ha confirmado: todo quedará intacto en La Madrague. Mis muebles permanecerán en su lugar, mis instalaciones, objetos y baratijas seguirán poblando mi universo. Así, mi interior y mi forma de vida estarán abiertos a los curiosos. Pero por una vez, la idolatría de la que he sido objeto durante mi existencia finalmente se verá justificada, porque será por una buena causa".