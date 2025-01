Brooke Shields cuenta cómo le retocaron los labios vaginales sin su consentimiento: "Fue una invasión"

Brooke Shields, de 59 años, ha compartido en sus memorias "Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on aging as a woman" un duro episodio que sufrió con 40 años cuando decidió hacerse una vaginoplastia (reducción de labios vaginales). De acuerdo con su testimonio la operación salió bien, pero al recuperarse se enteró de que el médico le había practicado otro procedimiento sin su autorización.

"Mentiría si dijera que no me avergüenza compartir esta información tan íntima. Pero si queremos cambiar la forma en la que abordamos y hablamos sobre la salud de las mujeres, entonces debemos abrirnos sobre problemas incómodos, pero muy reales", revela en su autobiografía, que sale a la venta el 14 de enero y en la que explica cómo su doctor se jactó de haberle regalado "un extra", que ella nunca había pedido. Le explicó que le había hecho un rejuvenecimiento vaginal, "un procedimiento irreversible" que ella no necesitaba y no deseaba. "Para mí fue como una invasión. Algo extraño. Como una especie de violación. Porque nada en mí ansiaba estar 'más estrecha' o tener la vagina más pequeña o más firme o más joven. Y ahora lo cuento, porque la vergüenza ya no es una opción", revela Shields.

La actriz de "El Lago Azul" explica que no le apetecía, especialmente, compartir esta historia con los demás. Pero que ha decidido hacerlo como una forma de "generar consciencia sobre la autonomía de las mujeres sobre su apariencia y su salud personal". Además, la intérprete espera que sus memorias muestren que lo bello no siempre tiene que estar asociado con la juventud. "Espero que abra una conversación sobre cuáles son los ideales y qué significa realmente la belleza. La belleza puede adoptar distintas formas", ha asegurado a Real Simple.