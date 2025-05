El cantante rompe su silencio y revela por qué terminó su relación con Aitana: "Eso pasa factura a la relación"

Sebastián Yatra ha hablado claro. En una entrevista reciente con "El Mundo", el cantante colombiano se ha referido por primera vez de forma abierta al noviazgo que mantuvo con Aitana, una historia de idas y venidas que durante más de un año ha alimentado rumores, titulares y muchas suposiciones. Ahora, Yatra pone voz al final de la relación con una sinceridad poco habitual en el mundo del pop latino.

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra comenzó a principios de 2023, poco después de que la catalana rompiera con el actor Miguel Bernardeau. La pareja confirmó su noviazgo con una foto en Año Nuevo desde Londres, pero lo que parecía una historia sólida pronto mostró fisuras. En noviembre de ese mismo año, Yatra anunció su ruptura ante la prensa: "Estamos los dos solteros", dijo con naturalidad desde un aeropuerto.

Una relación de idas y venidas

Pese a todo, en 2024 los rumores de reconciliación volvieron con fuerza. Ambos viajaron juntos a Islandia para grabar el videoclip de su colaboración "Akureyri", y él estuvo presente en momentos clave para Aitana, como su 25 cumpleaños. Desde el escenario, ella le dedicó unas palabras cargadas de cariño: "Él siempre me ha apoyado desde el primer momento (…) Le quiero muchísimo. Ahora es mi Akureyri".

Sebastián Yatra y Aitana Instagram

Sin embargo, poco después, en otro concierto, el tono cambió. "A veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada…", dijo, dejando claro que lo suyo con Yatra había llegado a su fin. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos. Aitana, por su parte, parece haber iniciado una nueva relación con el youtuber Plex, aunque sin confirmación oficial. La polémica no ha tardado en llegar: unos audios filtrados de la expareja del creador de contenidos insinúan que la ruptura fue abrupta para iniciar su nuevo romance con la cantante.

Mientras tanto, Yatra se mantiene centrado en su carrera musical y sin pareja conocida. En su entrevista, reconoció que la presión mediática afectó su historia con Aitana: "Una relación tan pública y entre dos personas famosas es difícil que pueda sobrevivir a estar siempre bajo la lupa. Eso pasa factura a la relación, y a nosotros nos pasó".

Una confesión que cierra un capítulo sentimental muy comentado y que confirma lo que muchos intuían: el amor, cuando está constantemente expuesto, se vuelve mucho más difícil de sostener.