Así es el estado de Carlos Alba (”Supervivientes”), operado de urgencia del corazón

Hace unas semanas uno de los concursantes más queridos del realitie de Telecinco “Supervivientes” de su edición de 2021, Carlos Alba, compartía con sus seguidores en redes sociales hace unas semanas que tenía que ser operado de manera urgente del corazón. Tras estas semanas de silencio informativo ha sido la propia familia de Alba la que ha querido actualizar su estado para tranquilizar a los fans.

«Hace tiempo que me estáis preguntando por redes sociales que si me pasa algo”, comenzaba contando el concursante hace unas semanas. “Ha llegado el momento de contarlo: me intervienen del corazón, por desgracia, de la aorta”, explicó, añadiendo detalles como que “es una operación complicada pero va a salir de categoría porque yo soy un superviviente nato”.

Alba quería además dar los agradecimientos correspondientes al apoyo recibido: “Quería daros las gracias por apoyarme. Estaré desconectado durante todo el proceso de recuperación, el tiempo que eso conlleve…». El también cocinero desconectaba entonces de sus cuentas oficiales desde que antes de la intervención compartió una imagen desde el hospital con el siguiente texto: “Gracias por todos los sms de apoyo ❤️❤️❤️..Saldré con el corazón de categoría y para comerme el mundo...Nos vemos a la vuelta gracias….#fuerzaycoraje”

«Gracias a todos por los mensajes de ánimo a Carlos, que son miles”, comienza diciendo la familia en el último post oficial, que además actualiza el estado del chef: “Por fin salió de la UCI y sigue peleando. Gracias a Dios y a los grandes profesionales médicos. Como dice siempre, nunca te rindas». Entre los compañeros que han escrito para mandarle su apoyo destacan Marta López, compañera en “Supervivientes”: «Todo va a salir genial». Mientras que Canales Rivera le escribía: «Un abrazo grande amigo y la mejor de las recuperaciones». O teresa de MasterChef 7 : “Saldrá todo genial, seguro!”. El actor Nacho Guerreros y su compañera Miriam en “MasterChef” también han querido dejarle los dibujos de unos corazones, mientras que Colate le ha mandado “mucho ánimo”.