Carmen Borrego sobre la polémica con su hijo: “Lo único que te mando es un beso”

Las últimas semanas han estado cargadas de polémica para el clan Campos. Desde que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, diera a conocer su divorcio con Paola no han dejado de sucederse momentos de tensión que han puesto a las hijas de María Teresa Campos contra las cuerdas.

El pasado fin de semana en “De Viernes” las hermanas reaparecieron juntas en los platós de Mediaset para contestar todas las polémicas que se habían despertado con respecto a su relación con José María y su todavía mujer Paola. Por el momento no parece que se vayan a calmar las aguas, pero Carmen Borrego ha querido mandarle a su hijo un mensaje conciliador tras su pasada entrevista. Este lunes en “Así es la vida” la televisiva dejaba clara su postura: “Yo no he descolgado el teléfono para hablar con mi hijo, no por miedo, no tengo ningún miedo, no lo he descolgado porque creo que mi hijo no está pasando un buen momento y, creo, que ese momento de mi llamada lo pude alterar más”, decía tratando de ponerse en el sitio de su hijo.

José María Almoguera, paso al frente tras las últimas declaraciones de su madre: "Nunca he contestado" Europa Press

“Yo lo único que espero que el pueda solucionar su vida, pueda solucionar su matrimonio y, entonces, será el momento de sentarnos a hablar. No he dicho nada malo de mi hijo, no lo voy a decir, no me gusta escuchar a los compañeros hablar mal de mi hijo”, matizaba en el mencionado programa. La situación de José María es muy delicada y, tal como su madre mantiene, está tratando de reconstruir su vida: “A mí me importa más que él solucione su vida, porque ya sabéis quién hay, que no quiero hablar de menores. Si él es feliz con Paola, que creo que lo es, por supuesto, quiero que lo solucione”.

Puede que su relación pase por un momento tenso, pero la televisiva tiene claro que sigue siendo su hijo y eso no va a cambiar. Además, aprovecha para enviarle un mensaje: “Yo no tengo ningún problema en encontrarme con mi hijo por los pasillos, es más, me encantaría encontrármelo”, tanto Carmen como su hijo trabajan para Mediaset y han sido muchos los ojos que se han puesto sobre esta relación, muy pendientes por si llegaran a encontrarse. “Si él piensa que yo voy a montar un numerito, ya te garantizo, José María, que no. Si pudiera darle un abrazo, se lo daría, porque creo que entre madre e hijo lo primero que tenemos que darnos es un abrazo y luego empezar a hablar. Los reproches ya están hechos, y ahora lo que hay es que recoger velas e intentar comprendernos, entendernos y seguir un camino juntos que, desde luego, es lo que yo quiero. Lo único que te mando es un beso, hijo, si estás arriba y saber que yo no te voy a montar jamás un numerito”, ha concluido Carmen Borrego.