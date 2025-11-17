Cayetano Rivera, tras su accidente de tráfico: "Fue culpa mía, me despisté porque fui a coger el mando"

Cayetano Rivera ha reaparecido esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse a un juicio tras su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras su accidente de tráfico del pasado 9 de noviembre.

Primeras declaraciones de Cayetano antes de la vista oral

El torero, a su llegada al juicio, ha mostrado su enfado con los medios de comunicación. Visiblemente enfadado, Cayetano ha culpado a la Prensa de estar "orquestando un circo mediático" con su vida tan solo para crear contenido, pidiendo que por favor los medios de comunicación den "un paso atrás y cesen el "acoso" al que ha estado sometido estos últimos meses.

"Los medios de comunicación me estáis sometiendo a un juicio mediático paralelo. Este tiempo que le estáis dedicando a esta noticia, cuando hay noticias que de verdad son importantes, no lo entiendo. Esto que es entretenimiento para vosotros es mi vida", ha expresado el diestro ante las cámaras.

"Estoy bien, físicamente bien, y anímicamente intento llevar este acoso al que me estáis sometiendo lo mejor posible, pero aparte de eso bien", ha señalado, señalando que "no estoy de acuerdo" en que no está atravesando una "buena racha": "¿Racha de qué? Vosotros estáis uniendo las cosas y haciendo que parezca... No sé qué pretendéis. Supongo que será para crear contenido, pero es mi vida por favor".

Arranca el juicio contra Cayetano Rivera por su presunta negativa a someterse al test de alcoholemia tras su accidente Leandro Wassaul Europa Press

"Limítense a lo hechos, a contar los hechos, no las especulaciones", ha insistido a los medios de comunicación. Sobre si se negó o no a someterse a una prueba de alcoholemia, Cayetano ha sido muy claro: "No tengo por qué aclarar nada de eso porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo. No voy a entrar en nada que no pueda demostrar".

"Tomad conciencia de lo que estáis originando con un percance mínimo que le podía haber ocurrido a cualquier persona", ha vuelto a cargar contra la Prensa. Aún así, ha reconocido públicamente que siniestro "fue culpa mía, me despisté porque fui a coger el mando, ya está. De ahí a las barbaridades que se están diciendo...".

"No quiero entrar en nada más que no pueda demostrar porque solo va a colaborar a que sigáis alimentando este circo que estáis montando. No es normal, mirar alrededor. Cuántos periodistas estáis aquí por lo que ha sido. Al final y al cabo una rotonda", ha señalado. "¿Se me denuncia por abandono? ¿Por fuga? Debéis informaros bien", ha zanjado a su llegada al Juzgado.

Arropado por su familia

A lo largo de estos días la familia de Cayetano ha mostrado públicamente su apoyo al diestro, como su hermano Fran y su hija, Lucía Rivera. Kiko Rivera, durante su entrevista en "¡De Viernes!", también se de pronunció sobre el suceso del diestro. "He hablado con él, sé que está bien. Seguramente iba más rápido de lo que tenía que ir. Evidentemente está preocupado por la repercusión que está teniendo. Él siempre ha sido un ejemplo en todo", confesó el hijo de Isabel Pantoja.

"Quizás haya podido cometer errores, como los cometemos todos. Todos en nuestra vida tenemos un determinado momento en el que lo pasamos un poco peor, al final son etapas. Le mando un abrazo súper fuerte. Estoy con él apoyándolo y la próxima vez cojo yo él coche", declaró Kiko Rivera, mostrándose al lado de su hermano tras el accidente y la repercusión mediática que ha tenido.