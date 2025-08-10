El peor verano de Cayetano Rivera: se rompe un dedo en un accidente en su campo

No está siendo un verano fácil para Cayetano Rivera. El torero se ha visto rodeado de una fuerte polémica a raíz de su detención la pasada madrugada del 30 de junio de 2025, cuando protagonizó un altercado en una hamburguesería de la calle Atocha en Madrid. Según varios testimonios y el atestado policial, el incidente comenzó por un conflicto con un ticket de comida, lo que derivó en una confrontación verbal y física con los empleados y, posteriormente, con la Policía. Fue arrestado por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, pasó varias horas en comisaría y fue liberado a primeras horas de la mañana siguiente.

Desde entonces, la controversia no ha hecho más que crecer. Cayetano Rivera ha insistido en que jamás agredió a nadie y ha denunciado un uso “desproporcionado” de la fuerza policial, presentando partes de lesiones y solicitando las grabaciones del incidente como prueba. A través de sus redes sociales ha reclamado “discreción y responsabilidad” y ha expresado sentirse “tratado como un delincuente o incluso un ‘terrorista’”, señalando el gran impacto personal e institucional que estas versiones pueden tener.

El diestro se mantiene estos días alejado de la opinión pública, puesto que tampoco ha podido cumplir con sus compromisos profesionales a consecuencia de unos inesperados problemas de salud que le han complicado más este atípico estío para Rivera.

Hace casi dos semanas, el diestro tuvo que cancelar su corrida prevista para el sábado 26 de julio en la Plaza de Toros de Santander tras sufrir un accidente mientras entrenaba en el campo. Ahora, su sobrina Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Cayetana Martínez de Irujo, ha arrojado más detalles sobre el alcance de sus lesiones.

“Se ha roto un dedo”, ha comentado la nieta de la duquesa de Alba a los reporteros de la agencia Europa Press, aunque recalcando que su tío se encuentra bien y que no ha sido más que “un susto”.

Tana Rivera tranquiliza sobre el estado de salud de su tío Cayetano: "Ha sido un susto" Europa Press

Además de su percance con la policía y este accidente, Rivera también arrastra un mal de amores. Su relación con Maria Cerqueira, la presentadora portuguesa con la que salía desde hacía más de dos años, llegó a su fin hace pocos meses. Se trató de una noticia inesperada, teniendo en cuenta lo consolidado que parecía su romance. Tanto que sus respectivas familias ya estaban integradas, tal y como Lucía Rivera, hija del torero, manifestó en varias ocasiones, presumiendo de cercanía con la pareja de su padre y la hija de esta.