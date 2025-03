Chenoa, más sincera que nunca, desvela por qué está cerrada al amor tras su ruptura con Miguel Encinas: "No es mi prioridad"

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas tomaron caminos separados en noviembre de 2023, tan solo unos meses después de pasar por el altar en Mallorca. La artista y el médico decidían terminar con su matrimonio en buenos términos y no descartaban una futura reconciliación. Finalmente, más de un año y medio después de su ruptura, la pareja no se ha dado una segunda oportunidad y los dos protagonistas de esta historia están centrados en sus respectivos proyectos profesionales.

Chenoa, sin ganas de volver a enamorarse

Lo cierto es que la cantante está atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel laboral. Más allá de su carrera en el mundo de la música, Chenoa triunfa como presentadora de televisión y está a punto de estrenar "The floor", el nuevo concurso que conduce en TVE.

Durante la presentación del programa, la artista se ha sincerado ante las cámaras sobre su actual estado sentimental, desvelando el motivo por el que descarta enamorarse de nuevo tras su ruptura con Miguel Sánchez Encinas. Según ha explicado Chenoa, no tiene tiempo para volver a ilusionarse y está centrada en sus proyectos. "El amor ahora mismo no es mi prioridad. Sí tengo amor por mi perrita Chloe. Y por mis plantas, por supuesto, mi familia, mis amigos", ha expresado la cantante.

Chenoa Gtres

Como ella misma ha reconocido, está "cargada de trabajo con muchos proyectos y muy entregada a lo que hago. Ya lo sabéis que soy un poquito perfeccionista, eso conlleva tiempo, pero estoy disfrutando mucho. Y estoy muy feliz, estoy bien, estoy muy tranquila".

Reina del entretenimiento

Desde su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, Chenoa no ha vuelto a enamorarse y no ha sido relacionada con ningún hombre. Centrada en sí misma, la artista se ha consagrado como una de las presentadoras más aclamadas de nuestro país, siendo una de las nuevas reinas del entretenimiento. Además de ser jurado en "Tu cara me suena", la intérprete presentó la última edición de "Operación Triunfo", volviendo al formato que le catapultó a la fama. Ahora, la artista llega a "TVE" con "The Floor", el nuevo concurso de prime time de la cadena pública. Chenoa compagina su trabajo en televisión con su carrera artística en el mundo de la música.