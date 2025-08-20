Christina Rapado se adentra en el mundo de la prostitución de las conflictivas Tres Mil Viviendas

Es un rodaje de riesgo, porque tiene lugar en el conflictivo barrio sevillano de las 3000 viviendas, y nunca sabes si la cosa se puede complicar en cualquier momento. Aún así, la cantante y actriz Christina Rapado se ha adentrado en la zona para protagonizar la película “Las 3000 maravillas”, en la que interpreta el personaje de Esmeralda, una. mujer con mucho carácter que comanda el mercado de la prostitución en la zona. Un papel difícil y que exige una gran concentración.

El filme se presentará en el Festival de Cine de Málaga en 2026 e intervienen en su producción Netflix y Mediapro Srudios y con fondos de la Junta de Andalucía.

Christina nos cuenta que “rodaremos todo el mes de agosto y todo está yendo muy bien, Esmeralda es una prostituta que dirige todo el tema de la prostitución en el barrio. Por un lado es firme y rotunda en su forma de actuar, pero también se dedica a ayudar a la gente sin recursos. En la película se trata la problemática de la zona. En cierto modo se realiza una labor social para que la gente sepa lo que ocurre en un barrio lleno de conflictos y situaciones severas.”

Christina Rapado durante el rodaje de su última película Cedida

Considera que “es el papel más duro que he hecho en mi carrera, un reto muy fuerte, pero que me ilusiona muchísimo. Un papel que le gustaría interpretar a cualquier actriz.Estoy muy contenta porque se muestra a una Christina muy distinta a la que os tiene acostumbrados. Yestoy convencida de que mi personaje va a calar muy hondo en el público, sobre todo por su faceta humanitaria”.